CFK recibió a 80 profesionales que presentaron "consideraciones y propuestas" para el "crecimiento productivo y federal"

La expresidenta recibió al equipo económico en San José 1111, quienes le entregaron un documento de más de 400 páginas con propuestas para un "modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal".

La expresidenta recibió este lunes en San José 1111 - donde cumple su condena por la causa vialidad - a un grupo de profesionales vinculados al PJ que ofrecieron "propuestas" y "consideraciones" para "un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI", aseguró Kirchner en su cuenta de X.

De acuerdo a la exmandataria, los 80 profesionales "divididos en comisiones y durante más de 45 jornadas de trabajo; elaboraron un documento económico de más de 400 páginas". Indicó además que no se trata de un texto cerrado, sino de “una hoja de ruta abierta al debate y a la acción”, que será presentada ante el PJ para su discusión interna.

En tono de crítica a la administración económica del Gobierno Nacional, la cabeza del PJ señaló: "estoy convencida que Argentina enfrenta una encrucijada histórica. El mundo se redefine a través de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales".

Es por ello que consideró que "urge abandonar la macroeconomía del desacuerdo y construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión". 

Para cerrar el texto, la titular del PJ remarcó que es "hora de decidir qué país queremos construir" y agregó que la crisis argentina "no es sólo económica" sino también de "proyecto de país".

