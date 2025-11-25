Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Novaira compartió agenda con NDLS

La periodista recibía una imagen del dirigente peronista.

Informante: Perdón que interrumpa su finde largo pero necesito hablar de esto. Mire esta foto. Me parece muy interesante esta “vuelta” de Mecha (Mercedes) Novaira a la arena política. De a poco, sin ocupar un cargo pero sentando una postura fuerte: claramente ya no se siente representada por la estructura orgánica del PJ cordobés.

Periodista: Hablamos hace unos días de su presencia en la feria del libro con Natalia de la Sota.

I: Claro. Estuvo sentada al lado y en primera fila, no es poca cosa. Pero también estuvo con el padre Carlos Juncos, uno de los párrocos más queridos en la ciudad y con un fuerte compromiso social. De hecho, en esta foto que le envié, Novaira le agradeció a Natalia por “compartir el propósito de trabajar por el bien común desde el Congreso”.

P: ¿Se arma una pata de Defendamos Córdoba en Río Cuarto? Bah, supongo que algo ya hay.

I: Ya existe. No sé qué tan aceitado está todo pero la presencia de dirigentes sindicales, ex compañeros de lista de Natalia y de la propia Mecha en la Feria del Libro me parece que dijo mucho. La diputada tiene su equipo en Río Cuarto. Y después de ese “reproche” al intendente por no haberla llamado después de la elección, creo que esto es una forma de decir que ella también tiene su gente en la Capital Alterna. Y una de ellas fue una funcionaria fuerte de la anterior gestión municipal que, aun con Llamosas como candidato a diputado, se la jugó por Natalia.

Tensión en Carnerillo

El periodista recibía un mensaje de su informante sobre un episodio que sacudió a Carnerillo.

Informante: Se armó un lío grande en Carnerillo. Un vecino intentó agredir al intendente Ariel Dalmasso.

Periodista: ¿Cómo?

I: Estuvo pesado. Hubo amenazas al intendente y a su familia, e intentos de ingresar al Municipio. Todo por la demolición de dos construcciones irregulares en terrenos fiscales, con orden judicial. El Gobierno sabía que esa zona es conflictiva y aun así procedió.

P: ¿Cómo quedó el clima?

I: Tenso. Presentaron denuncia rápido para marcar límite. Dalmasso quiere dejar claro que no habrá tolerancia a ocupaciones ni a amenazas. Le aseguro que hay preocupación.