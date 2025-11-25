Gabriela YalangozianProvincial19 de noviembre de 2025
En pleno debate por el presupuesto 2026, un movimiento de jubilados y pensionados provinciales avanza con una iniciativa popular. La Junta Electoral Provincial ya les certificó las firmas necesarias y en menos de un mes elevarán ante la Unicameral un proyecto con el que buscan recuperar el 82% móvil.
Carolina BiedermannProvincial20 de noviembre de 2025
Pasadas las elecciones legislativas, la UCR arranca la cacería de dirigentes que trabajaron para La Libertad Avanza o para Provincias Unidas. En esta denuncia, no se salva nadie.
Felipe OsmanMunicipal20 de noviembre de 2025
El intendente enviará al Concejo un Presupuesto con reducción en las alícuotas del principal tributo, Comercio e Industria, y un techo igual a la inflación para el Inmobiliario Urbano y Automotor. En línea con la Provincia, el Palacio 6 de Julio interpreta “el signo de los tiempos”.
Redacción AlfilUniversidad20 de noviembre de 2025
En medio de la crisis que enfrenta la obra social de los docentes universitarios, el presidente de DASPU afirmó que "es nuestra responsabilidad como comunidad universitaria defenderla". Sin embargo, reconoció que la crisis "se resuelve con recursos".