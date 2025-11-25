Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto25 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
FOTO ENROQUE R4
Natalia de la Sota, con agenda política en Río Cuarto.

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

 

Novaira compartió agenda con NDLS

La periodista recibía una imagen del dirigente peronista. 

Informante: Perdón que interrumpa su finde largo pero necesito hablar de esto. Mire esta foto. Me parece muy interesante esta “vuelta” de Mecha (Mercedes) Novaira a la arena política. De a poco, sin ocupar un cargo pero sentando una postura fuerte: claramente ya no se siente representada por la estructura orgánica del PJ cordobés.

Periodista: Hablamos hace unos días de su presencia en la feria del libro con Natalia de la Sota. 

I: Claro. Estuvo sentada al lado y en primera fila, no es poca cosa. Pero también estuvo con el padre Carlos Juncos, uno de los párrocos más queridos en la ciudad y con un fuerte compromiso social. De hecho, en esta foto que le envié, Novaira le agradeció a Natalia por “compartir el propósito de trabajar por el bien común desde el Congreso”. 

P: ¿Se arma una pata de Defendamos Córdoba en Río Cuarto? Bah, supongo que algo ya hay. 

I: Ya existe. No sé qué tan aceitado está todo pero la presencia de dirigentes sindicales, ex compañeros de lista de Natalia y de la propia Mecha en la Feria del Libro me parece que dijo mucho. La diputada tiene su equipo en Río Cuarto. Y después de ese “reproche” al intendente por no haberla llamado después de la elección, creo que esto es una forma de decir que ella también tiene su gente en la Capital Alterna. Y una de ellas fue una funcionaria fuerte de la anterior gestión municipal que, aun con Llamosas como candidato a diputado, se la jugó por Natalia

Tensión en Carnerillo

El periodista recibía un mensaje de su informante sobre un episodio que sacudió a Carnerillo.

Informante: Se armó un lío grande en Carnerillo. Un vecino intentó agredir al intendente Ariel Dalmasso.

Periodista: ¿Cómo?

I: Estuvo pesado. Hubo amenazas al intendente y a su familia, e intentos de ingresar al Municipio. Todo por la demolición de dos construcciones irregulares en terrenos fiscales, con orden judicial. El Gobierno sabía que esa zona es conflictiva y aun así procedió.

P: ¿Cómo quedó el clima?

I: Tenso. Presentaron denuncia rápido para marcar límite. Dalmasso quiere dejar claro que no habrá tolerancia a ocupaciones ni a amenazas. Le aseguro que hay preocupación.

Te puede interesar
RIO IV ilustra de rivas bartender sacando espuma cerveza

Se aviva el debate por el límite de la deuda y buscan que “no rebalse”

Julieta Fernandez
Río Cuarto25 de noviembre de 2025

El Presupuesto 2026 prevé la posibilidad de tomar deuda hasta por $15 mil millones en créditos públicos (y $7 mil millones en letras). El ítem es uno de los más cuestionados por la oposición, que vigila de cerca que no se supere el límite establecido por la Carta Orgánica Municipal (10%). Esta semana se trataría en primera lectura, al igual que el pliego licitatorio para la higiene urbana.

FOTO NOTA RIO 4

Provincia acelera en seguridad para no repetir el verano pasado

Gabriel Marclé
Río Cuarto25 de noviembre de 2025

Con el recuerdo fresco de un verano marcado por hechos de alto impacto y reclamos públicos, el Gobierno provincial decidió mover primero en Río Cuarto. El desembarco de Quinteros y un operativo antidrogas de gran escala buscan instalar presencia, ordenar la agenda y anticiparse al incremento estival del delito.

FotoJet - 2025-11-19T204901.810

Natalia volvió a Río IV y deslizó un reproche a GDR: “Yo no habría hecho lo mismo”

Julieta Fernandez
Río Cuarto20 de noviembre de 2025

La diputada nacional visitó Río Cuarto en el marco de la Feria del Libro. Horas antes, se refirió al intendente Guillermo De Rivas, a quien brindó su apoyo en las últimas elecciones municipales: “No estoy enojada con él pero yo no tendría esas actitudes”. De la Sota estuvo acompañada por algunos de sus compañeros de lista y la ex secretaria de Educación, Mercedes Novaira.

ilustra-abrile-y-benitez-con-motosierra-regalo-a-de-rivas

Oposición pide a De Rivas que imite a Llaryora con rebaja impositiva

Julieta Fernandez
Río Cuarto19 de noviembre de 2025

Desde el bloque Primero Río Cuarto pidieron al intendente que “imite” el accionar del gobernador Llaryora y reduzca algunos tributos. El nazarismo también sentó una postura similar y recordó la rebaja impositiva del 30% impulsada por el entonces gobernador José Manuel de la Sota.

Lo más visto
ilustra-passerinni-en-espejo-con-milei-y-llaryora

Presupuesto: en espejo con Llaryora, Passerini ofrenda baja impositiva

Felipe Osman
Municipal20 de noviembre de 2025

El intendente enviará al Concejo un Presupuesto con reducción en las alícuotas del principal tributo, Comercio e Industria, y un techo igual a la inflación para el Inmobiliario Urbano y Automotor. En línea con la Provincia, el Palacio 6 de Julio interpreta “el signo de los tiempos”.