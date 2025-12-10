Enroque corto

La denuncia de Emiliano Paredes en Tanti

En Tanti, la novela de la tarifaria 2026 sumó un capítulo inesperado: el propio intendente salió a cruzar a la prensa y negar un “tarifazo”, denunciando operaciones, presiones y hasta amenazas.

Informante: ¿Le llegó el video que grabó el intendente de Tanti y excandidato a diputado por Provincias Unidas, Emiliano Paredes?

Periodista: No. ¿De qué se trata?

I: Paredes salió a denunciar una operación contra su gestión, agitando el fantasma de un “tarifazo “. Aclaró que hay medios de comunicación que difundieron “datos falsos” para instalar un incremento tarifario del 60% en 2026. Paredes aclaró que la suba en las tasas municipales será del 30%. Pero hay algo más delicado: denunció amenazas, presiones, y hasta autos cruzándose frente a sus funcionarios municipales.

P: ¿Autos cruzándose?

I: Sí. Hasta comentó ciertas maniobras para provocar accidentes y hasta amenazas a familiares. Todo lo atribuyó a la operación para instalar el “tarifazo” que descartó de raíz.

P: ¿Estas acciones a quiénes se las atribuyó? ¿A la oposición?

I: No lo dijo con todas las letras, pero sí enfatizó que si algún vecino tiene dudas, que se acerque al municipio, y repudió a quienes “buscan alimentar una grieta que los argentinos ya no queremos más”.





Nueva movilización en puerta

El informante sindical, que no había atendido al periodista durante la tarde, lo llamó ya entrada la noche.

Periodista: Pfff… ¿a esta hora me llama?

Informante Sindical: ¡Compañero! No se enoje, fue un día de locos… ¿qué quería preguntarme?

P.: Y, a esta altura, todas las cosas que le quería preguntar ya se las pregunté a alguien más… asi que, si tiene, hábleme de lo que se viene, de lo que pasó este martes ya me enteré.

I.: Le hablo del futuro: el 17 de diciembre, que es el próximo miércoles, agárrese porque va a haber una movilización más que importante.

P.: ¿Le van a poner clima a la segunda lectura del Presupuesto?

I.: No nos queda otra… duplicar la facultad del Ejecutivo para que nos sigan exprimiendo con más aportes cuando las jubilaciones son cada vez peores no es una posibilidad, y nos vamos a movilizar. Al menos el Suoem, Luz y Fuerza, Bancarios y Judiciales están bien predispuestos. Y también va a haber apoyo de los demás sindicatos.

P.: Usted es consiente de que al Presupuesto difícilmente le vayan a sacar una coma, ¿verdad?

I.: Todos somos consientes de eso… pero de brazos cruzados no nos podemos quedar…

Vigo y Agost, premiados

Dos legisladores cordobeses recibieron sendos premios parlamentarios por su labor en 2025, que entrega la revista Parlamentario luego de una encuesta.Informante: En la Cámara de Diputados, recibió un premio Oscar Agost Carreño, que hoy finaliza su mandato al no poder renovar su banca en las elecciones de octubre. Es del PRO, pero integró Encuentro Federal. Estuvo con el tema Libra a full y fue uno de los impulsores de la comisión investigadora.

Alfil: Muy activo.

Informante: En el Senado, se premió a Alejandra Vigo, por su rol como presidenta de la Comisión de Asuntos

Constitucionales, una de las más importantes del cuerpo. Ella estuvo al frente de los debates sobre la suspensión de las PASO y de ficha limpia.

Alfil: Bien por ellos.

Informante: Ninguno de los dos fue primer premio, pero igual vale.