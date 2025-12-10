Milei celebró dos años desde que asumió: "Muchas Gracias"

Horas previas a la asunción de diputados, el presidente Javier Milei escribió un breve mensaje agradeciendo a los argentinos por sus dos años de mandato como presidente de la Nación.

A través de un posteo de su cuenta de X, el presidente publicó una imagen junto a su hermana Karina de la jornada del 10 de diciembre de 2023 cuando asumió su mandato. "Muchas gracias por estos dos años", decía el texto.

“La Libertad Avanza. ¡Viva la libertad carajo!“, sentenció Milei, que hace exactamente dos años asumía como presidente de los argentinos.

Muchas gracias por estos dos años !!!

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



Cc: @KarinaMileiOk pic.twitter.com/c1LITbTO2g — Javier Milei (@JMilei) December 10, 2025

El posteo fue publicado desde Noruega, donde el mandatario participó del acto de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, realizado en el Ayuntamiento de Oslo. La vicepresidenta Villaruel se encuentra en España, en el marco de una visita oficial.

Ante la ausencia del binomio presidencial, Bartolomé Abdala quedó a cargo del Poder Ejecutivo y cumplirá la función de presidente por 48 horas. Este proceso podría extenderse algunas horas más si el regreso de Milei o Villarruel tarda más de lo esperado.