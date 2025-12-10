Milei celebró dos años desde que asumió: "Muchas Gracias"

La minería en la ola del cambio de época
La aprobación de algunos proyectos mineros en la provincia de Mendoza empieza a mostrar el fin del oscurantismo ambiental
Desde Oslo, previo a la ceremonia de la entrega del Nobel de Paz a la dirigente venezolana, María Corina Machado, el presidente dedicó unas palabras en su segundo aniversario desde que asumió a la presidencia.Nacional10 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Horas previas a la asunción de diputados, el presidente Javier Milei escribió un breve mensaje agradeciendo a los argentinos por sus dos años de mandato como presidente de la Nación.
A través de un posteo de su cuenta de X, el presidente publicó una imagen junto a su hermana Karina de la jornada del 10 de diciembre de 2023 cuando asumió su mandato. "Muchas gracias por estos dos años", decía el texto.
“La Libertad Avanza. ¡Viva la libertad carajo!“, sentenció Milei, que hace exactamente dos años asumía como presidente de los argentinos.
Muchas gracias por estos dos años !!!— Javier Milei (@JMilei) December 10, 2025
LA LIBERTAD AVANZA
VIVA LA LIBERTAD CARAJO
Cc: @KarinaMileiOk pic.twitter.com/c1LITbTO2g
El posteo fue publicado desde Noruega, donde el mandatario participó del acto de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, realizado en el Ayuntamiento de Oslo. La vicepresidenta Villaruel se encuentra en España, en el marco de una visita oficial.
Ante la ausencia del binomio presidencial, Bartolomé Abdala quedó a cargo del Poder Ejecutivo y cumplirá la función de presidente por 48 horas. Este proceso podría extenderse algunas horas más si el regreso de Milei o Villarruel tarda más de lo esperado.
El Jefe de Gabinete adelantó el informe final que se le enviará al Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias, serán 8 proyectos de ley.
A partir del 10 de diciembre, Presti será el primer militar en conducir el Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia.
El fin de semana se discutió sobre los aviones que compró el gobierno y que celebró la gente
El ministro de Economía explicó que el objetivo de la medida es "refinanciar el capital a través de un bono tradicional y no tener que usar las reservas".
La presentación de las aeronaves estaban previstas para este domingo, pero fueron adelantadas al sábado 6 debido cuestiones climáticas
La diputada agradeció a su equipo por los más de 10 puntos obtenidos en el departamento e instó a trabajar hacia delante. Acompañamiento al movimiento obrero y el objetivo de consolidar el armado de Defendamos Córdoba en la Capital Alterna y el sur. Novaira asoma como un nombre fuerte dentro del esquema, al igual que dirigentes sindicales y del Frente Renovador.
El exconcejal asume este miércoles como vocal en el Ente de control tras la firma del decreto. La movida reordena un tema, en la interna radical y deja sin efecto las maniobras para bloquear su llegada.
Facundo Torres recibió a los gremios, que movilizaron durante la Audiencia Pública del Presupuesto. En la reunión advirtió sobre la complejidad del escenario. Los sindicatos quieren que la Provincia aumente la presión sobre el Gobierno Nacional. El Centro Cívico, garantías.
La iniciativa popular por el 82% móvil ingresará este miércoles a la Unicameral en plena discusión del Presupuesto 2026. Las bancadas opositoras anticipan su acompañamiento, mientras el oficialismo evita pronunciarse. La movida llega en momentos de gran tensión por el manejo de la Caja de Jubilaciones.
Asumió el nuevo ministro de Vinculación y Gestión Territorial con el que el gobernador busca reflotar mística de gestión en la ciudad de Córdoba. Los presentes y los ausentes de la ciudad y del PJ Capital. Llaryora tomó juramento pero no habló por prescripción médica.