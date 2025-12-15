En el “tour de la gratitud”, Soldano finalmente obtuvo su foto con Milei

La conductora de LLA Río Cuarto estuvo presente en la última visita del mandatario a Córdoba. Esta instancia la mostró más cerca del presidente, luego de haber mantenido un perfil bajo en la campaña y de que se instalara que el mandatario quizás “evitaba” la foto con la diputada.

Río Cuarto15 de diciembre de 2025Julieta FernandezJulieta Fernandez
milei-laura

Por Julieta Fernández


El abrazo de Javier Milei con cada uno de sus diputados nacionales por Córdoba le dio a Soldano, finalmente, la imagen esperada. O al menos, la foto que de alguna manera la mostró sin intermediarios en su llegada al presidente. Aunque desde su entorno nunca dieron señales de querer “ostentar” una foto con el mandatario, Soldano fue señalada en varias oportunidades por el lugar relegado que tuvo durante la campaña electoral. Mientras Javier Milei le levantaba la mano a Gonzalo Roca (quien encabezó la nómina), la representante local de LLA -al igual que gran parte de la lista libertaria- tuvo un perfil muy bajo durante la campaña, contrario a lo ocurrido en los primeros meses del año, cuando se la bautizó como la referente del partido y se la comenzó a identificar como la alfil de Gabriel Bornoroni en Río Cuarto.

Días antes del recorrido que realizó por Nueva Córdoba, Milei había visitado el Gran Río Cuarto para encabezar el acto de la llegada de los aviones F16 al país. Soldano fue una de las que participó de la actividad que, contrario a los trascendidos previos, no contó con escasa presencia de dirigentes (algo que se explicaba a partir de estrictos protocolos de seguridad). Por el contrario, el evento tuvo una importante afluencia de integrantes de La Libertad Avanza (y sus aliados). 

No obstante, quienes adhieren a la conducción de Soldano en Río Cuarto, destacan la última foto con el presidente pero consideran que la diputada, pese a ser una “outsider” de la política, ya ha construido vínculos con nombres importantes de la mesa chica del gobierno como, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Muchos se olvidan que Laura ya estaba en coordinación permanente con Martín. Incluso tenía contacto con él desde antes que se la nombrara referente de LLA en Río Cuarto”, señaló un integrante del esquema libertario a este medio. 

Además, la diputada ya mostraba una mayor cercanía a la secretaria general de la presidencia y principal armadora de LLA a nivel nacional, Karina Milei. Soldano incluso respaldó abiertamente a la funcionaria cuando se vio envuelta en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. 

Por estos días, Soldano atraviesa la llamada “primavera” de cualquier funcionario público y lo hace desde un espacio que, en Córdoba, arrasó en las últimas elecciones legislativas y con un clima festivo que, el pasado viernes, el gobierno nacional buscó extender en “la provincia más liberal del país”. 

Soldano no es la única libertaria de Río Cuarto en el Congreso. Belén Avico se sumó al bloque en las últimas semanas y, contrario al bajo perfil que mantuvo durante sus primeros dos años en la Cámara Baja, la empresaria del té parece haber dado un giro de timón en algunos aspectos: ha vuelto a hablar con los medios, visibiliza más su llegada al sector agropecuario (al que Soldano también representa) e incluso participa de las actividades partidarias de LLA en Córdoba, algo que no solía hacer cuando integraba el PRO. Por ahora, ambas diputadas se muestran prácticamente en dupla en los distintos eventos de los que han participado. 

La conducción de Soldano a nivel local parece indiscutible, al menos dentro del esquema orgánico de La Libertad Avanza y ya comienzan a verse movimientos del núcleo duro que responde a la diputada. Entre ellos, algunos nombres de la Juventud de LLA como Felipe Dadone, presidente del Ateneo Juvenil de General Cabrera y también proveniente de la actividad agropecuaria.

Te puede interesar
ilustra-abrile-vsquetto-y-nalli-en-las-bancas

Higiene Urbana, el voto que partió al radicalismo y reconfigura la oposición

Gabriel Marclé
Río Cuarto15 de diciembre de 2025

La aprobación del pliego de Higiene Urbana expuso una fractura política en Primero Río Cuarto. Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto acompañaron al Ejecutivo y se despegaron de la postura orgánica de la UCR. El radicalismo queda dividido y en una crisis que abre interrogantes sobre el futuro opositor en Río Cuarto.

ilustra-de-rivas-abrile-y-miranda-uno-para-todos

Con críticas pero con respaldo opositor: se aprobó el pliego de Higiene Urbana

Julieta Fernandez
Río Cuarto12 de diciembre de 2025

Se aprobó en segunda lectura el pliego de la higiene urbana y, de esta forma, resta un largo proceso licitatorio que seguramente tendrá lugar en el 2026. Aún con críticas de la segunda y tercera fuerza, el oficialismo logró el consenso amplio que buscaba. En tanto, el Presupuesto solo se aprobó con los votos del oficialismo.

FOTO NOTA (23)

Avanza la licitación que promete ser motivo de brindis para De Rivas

Gabriel Marclé
Río Cuarto12 de diciembre de 2025

La apertura de sobres por la licitación de Semaforización y Alumbrado le permitió al oficialismo mostrar un avance concreto en medio de las críticas por las demoras en Higiene Urbana. La gestión celebra un pequeño triunfo mientras proyecta cerrar el año con, al menos, un brindis administrativo.

FOTO-NOTA---rio-4

La Rural aplaude a Milei por una nueva baja de retenciones

Gabriel Marclé
Río Cuarto11 de diciembre de 2025

Con un comunicado titulado “Otra decisión en el sentido correcto”, la Sociedad Rural de Río Cuarto elogió la rebaja permanente de derechos de exportación anunciada por el Gobierno nacional. El guiño al rumbo económico convive con tensiones —todavía vivas— en su vínculo con el Gobierno de Córdoba.

Lo más visto
1765480942752 (1)

Elecciones UNC 2026: reacomodos políticos y silencios estratégicos en la carrera hacia el rectorado

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad12 de diciembre de 2025

El Consejo Superior aprobó el calendario 2026 y confirmó el cronograma electoral que volverá a poner en disputa la conducción de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin candidaturas definidas ni movimientos explícitos, los espacios comienzan la etapa de señales discretas, negociaciones reservadas y relecturas de la última elección rectoral, en la que la continuidad de gestión fue un factor decisivo. El posible interés de Jhon Boretto en evaluar una reelección aparece como referencia obligada dentro del análisis político, mientras que la oposición, un poco atomizada, buscará candidatos que le hagan mella al oficialismo.