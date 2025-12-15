Tenso momento durante el informe anual

La periodista recibía un mensaje del trabajador del Concejo Deliberante tras la última jornada de informes anuales de secretarios. Allí, la concejala radical, Antonella Nalli, interpeló al área de Desarrollo Humano por el ingreso de una denuncia a la subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad, Milagros Scoponi. El denunciante es el subdirector del área de Discapacidad, Germán Blanc, quien manifiesta haber sufrido hostigamiento y maltrato por parte de la funcionaria.

Trabajador Concejo: ¿Se acuerda que el jueves le dije que estábamos lejos de ver informes anuales potentes como los de hace unos años? Efectivamente, me equivoqué. Imagino que vio lo que planteó Antonella Nalli (concejala radical) sobre la subsecretaria Scoponi, denunciada por supuesto maltrato laboral.

Periodista: Obviamente. El recorte de su discurso está dando vueltas por las redes.

T C: A mí me retrotrajo mucho a cuando Daniela Miranda (ex subsecretaria de Derechos Humanos) había sido denunciada por la Mesa de la Diversidad. Incluso recuerdo a los concejales de Cambiemos con banderas del orgullo en sus bancas, diciendo que el área de Derechos Humanos… vulneraba derechos

P: Uff, me acuerdo. Tiempos en los que el Concejo era más contundente con estas cosas.

T C: En esa sesión, Marcelo Bressán era el secretario que encabezó el informe y Miranda, aún estando ahí presente, no dijo nada al respecto. Acá creo que también pasó algo parecido. O

P: Y más porque esto trascendió en los medios esa misma mañana. ¿Qué opina de la respuesta que dio la secretaria (Georgina) Loser?

TC: Me parece que no estuvo tan mal teniendo en cuenta que el hecho había tomado estado público prácticamente en ese momento.Obvio, dijo que habían elevado una nota a la fiscalía y que estaban trabajando para que la subsecretaria Scoponi haga su descargo también. El concejal (Pablo) Benítez también preguntó sobre eso y Loser le dijo que, más allá de no juzgar el hecho aún, es muy compleja la situación y que lo que se denuncia son hechos graves y lamentables. Habrá que ver cómo sigue el curso de esto. En fin, claramente no fue una semana sencilla para la gestión.



Piera, en la UCR nacional

La cronista dialogaba con el informante sobre una designación que no pasó desapercibida en la UCR nacional.

Informante: No sé si muchos se hicieron eco de esto pero Piera (Fernández) está en la conducción de la UCR nacional. Secretaria general. Me parece una buena representante y más con el nuevo presidente (Leonel Chiarella), que es el más joven que ha tenido el partido.

Periodista: No sabía que era el más joven pero vi a varios radicales felicitándolo por ser alguien del interior. Entiendo que viene de (Maximiliano) Pullaro.

I: Exacto y tiene sentido que la riocuartense esté en esa conducción porque, recordemos, ella fue candidata de la pata porteña de Provincias Unidas.

P: Vi que Gonzalo Parodi la felicitó. Ahí me enteré de su designación.

I: Ahí está el tema. Las felicitaciones que vi eran, prácticamente todas, de ese núcleo (ex 30 de Octubre).Me dio la sensación de que faltó algo más.

P: Seguro por privado la felicitaron muchos. No todo pasa por las redes.

I: En este momento, mucho pasa por ahí. No descarto que algunos prefieran no decir nada por el hecho de que, justamente, la nueva conducción es muy afín al proyecto de Provincias Unidas y acá en Río Cuarto hay mucha resistencia a eso…



Paradas Seguras

El periodista consultaba con su informante en el oficialismo sobre el avance de un programa que vincula las políticas de seguridad con el transporte público de pasajeros.

Periodista: Leí que el Gobierno lanzó finalmente la Convocatoria Pública para construir y mejorar Paradas Seguras en la ciudad.

Informante: Sí, se dio un paso formal de importancia. La resolución ya está firmada y habilita a presentar propuestas para refaccionar garitas, sumar tecnología de seguridad, sistemas de vigilancia y comunicación, todo bajo el esquema de padrinazgo. Es decir, que el solicitante podrá ser elegido para ser padrino de determinada garita durante dos años y asumir todos los costos del proyecto y su ejecución.

P: Novedoso el proyecto. Por lo que leí, la convocatoria es bastante exigente en lo técnico.

I: Totalmente. Se piden proyectos detallados, materiales, medidas de seguridad y hasta declaraciones juradas firmadas por profesionales. La idea es que las paradas no solo sean nuevas, sino seguras y sostenibles, con inversión privada a cambio de explotación publicitaria.

P: ¿Cómo sigue el proceso?

I: La Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana evalúa las propuestas y define la adjudicación. Es un modelo que el Gobierno viene mostrando como política de gestión concreta en el espacio público y que podría ser el primer mojón para otro tipo de intervenciones públicas.

P: Desde el Ejecutivo remarcan el trabajo con la oposición.

I: Sí, porque la ordenanza que enmarca el sistema surgió de un proyecto de la concejal Ana Laura Vasquetto, de Primero Río Cuarto. Eso es algo que el oficialismo destaca como ejemplo de consenso.

P: Me llamó la atención algo. Esta iniciativa empieza a tomar forma casi en simultáneo con el voto positivo de Vasquetto al tema de Higiene Urbana. ¿Acuerdo?

I: Nada se dice oficialmente, pero en el Concejo algunos leen que cuando las iniciativas avanzan, también ayudan a aceitar acuerdos. Todo pelota.

Natalidad en caída

El periodista dialogaba con el dirigente peronista sobre los datos de un informe realizado por el Consejo Económico y Social.

Informante: Che, estoy preocupado. No sé si leyó el informe que confirma la caída sostenida de la natalidad en Río Cuarto.

Periodista: Lo recibí. Estudiaron la evolución de los nacimientos entre 2019 y 2024. ¿Qué le preocupa?

I: Que todo esto es reflejo de la crisis que venimos viviendo desde hace años. Hay un descenso claro y constante en la natalidad, con un impacto fuerte durante la pandemia, pero que continúa después. La ciudad replica lo que ocurre a nivel provincial y nacional: menos hijos por mujer y maternidades cada vez más tardías.

P: Bueno, entonces es un fenómeno global.

I: Claro, pero no es una cuestión de paternidad planificada. ¡Es que no hay condiciones para criar pibes! La mayoría sabe que la natalidad está bajando y una parte importante, como yo, lo ve como un problema. Aparecen razones económicas, laborales, culturales y también vinculadas al acceso a la vivienda y a los cuidados.

P: Ahí entran los desafíos para el Estado.

I: Totalmente. El informe pone sobre la mesa temas como licencias desiguales, costos de crianza que superan salarios y la necesidad de políticas de cuidado más integrales. Esto es una señal de época. La baja en la natalidad obliga a repensar planificación urbana, trabajo, vivienda y cuidados. Como ciudad chica, tenemos que ver cómo se puede trabajar en políticas.

P: ¿Para aumentar la natalidad?

I: ¡No! No estamos para eso, pero sí para pensar que la ciudad del futuro no es ni por cerca la que tenemos hoy.