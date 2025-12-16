Los púberes de los ochenta

Buen cine y diez años de poesía
Encaja dentro de las muletillas a las que se han acostumbrado los seguidores de “Stranger Things”, que la cantante Tiffany sea la ídola de Holly Wheeler, la hermana menor de Mike y Nancy llamada a ocupar un rol importante en la temporada final de la tira, cuyos cuatro episodios iniciales están disponibles en Netflix.Cultura16 de diciembre de 2025J.C. Maraddón
A imagen y semejanza de los Beatles y de otras bandas británicas de mediados de los sesenta, en los Estados Unidos florecieron por esos años formaciones que no siguieron al cuarteto de Liverpool en su evolución experimental, sino que perpetuaron la influencia de la etapa más naíf de aquel grupo. Por la simpleza de su estilo, captaban la atención de un público adolescente que aplaudía sus creaciones y las elevaba a los puestos más altos de los charts, aunque el suceso de esos proyectos fuese bastante efímero o su vuelo compositivo no alcanzase para establecerlos entre los artistas de mayor renombre de la prosapia rockera.
En ese pelotón se inscribió Tommy James And The Shondells, un grupo oriundo de Michigan que entre 1966 y 1969 logró que varios de sus singles ingresaran en el Top 40 de la revista Billboard, pero su posterior incursión en la psicodelia y su extraño acercamiento al candidato demócrata a la presidencia Hubert Humphrey, precipitaron una declinación ostensible. En 1969 el líder de la banda, Tommy James, sufrió un colapso a raíz del abuso de drogas y ese episodio marcó el fin de una breve e intensa trayectoria, de la que queda como registro una discografía compuesta por seis álbumes oficiales.
En 1987, “I Think We're Alone Now”, una de las canciones del repertorio de Tommy James And The Shondells, fue rescatada del olvido por una quinceañera que apuntaba a representar los intereses de los preadolescentes, ese segmento del mercado que abandonaba para siempre el consumo de productos infantiles y que buscaba algo que respondiera a sus inquietudes. Y así fue como emergió Tiffany, que con su disco debut rompió los récords de su tiempo al cortar como primer single aquel tema de los sesenta que, en su voz, trepó al número uno de Billboard y consagró a su intérprete.
En aquel mismo 1987 también se dieron a conocer Debbie Gibson y Rick Astley, otros de los artistas que apuntaban a esos millones de chicos y chicas que transitaban la etapa de la pubertad y que los adoptaron de inmediato como sus favoritos. Las cifras de ventas que obtuvo en ese entonces la novel Tiffany confirmaron el acierto del productor George Tobin, quien se desempeñó como representante de la vocalista y en carácter de tal le consiguió un contrato con el sello MCA Records, a través del cual iban a aparecer sus primeros cuatro discos.
En esa nostalgia ochentosa con la que los Duffer Brothers han impregnado cada una de las temporadas de “Stranger Things”, la música ha ocupado un lugar trascendente, a la par de las vestimentas, el contexto de la Guerra Fría y otros detalles de época. Por eso, encaja dentro de las muletillas a las que se han acostumbrado los seguidores de la serie, que Tiffany sea la ídola de Holly Wheeler, la hermana menor de Mike y Nancy que está llamada a ocupar un rol importante en estos capítulos finales de la tira, cuyos cuatro episodios iniciales están disponibles en Netflix.
Un casete del que se escucha “I Think We're Alone Now” basta para llevar al espectador a esos años en que Tiffany reinaba en la fantasía de las niñas que ingresaban a la adolescencia, como es el caso de Holly. Pero, vaya casualidad, ese mismo target parece ser el que ha pretendido cautivar “Stranger Things” desde un principio, con personajes centrales que han crecido tanto en la ficción como en la vida real, siempre funcionando como verdaderos motores de una historia en la que los adultos desempeñan un papel funcional a las iniciativas del grupo de teenagers ungidos como héroes.
