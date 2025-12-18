El Oscar tuvo que esperar

Una tarde con señales de despedida
El imparable e impertérrito transcurso del mes reúne citas y opciones para esta tarde, varias de las cuales delimitan finales de ciclos del año.
La muerte de Héctor Alterio a los 96 años el sábado pasado, nos incita de rememorar aquel logro inédito de la película “La tregua”, en ese mismo 1974 en que el actor protagonizó “Quebracho” y “La Patagonia rebelde”, dos títulos de hondo contenido ideológico que lo pusieron en la mira de la Triple A.Cultura18 de diciembre de 2025J.C. Maraddón
J.C. Maraddón
En un país donde entre 1930 y 1983 se sucedieron sin solución gobiernos democráticos y dictaduras militares, parece mentira que la industria cinematográfica argentina haya crecido y se haya desarrollado, hasta alcanzar una producción notable en cantidad y en calidad. Más allá de los vaivenes políticos y económicos, hubo empresas que apostaron a ese que por entonces era un flamante rubro del entretenimiento, y sostuvieron la tarea de directores, guionistas, actores y técnicos, que a medida que se formaban a través de la experiencia, demostraban que estaban para cosas más exigentes, y hasta en determinado momento exportaban largometrajes al mercado hispanoparlante.
Pasada la mitad del siglo veinte, la factoría hollywoodense se regodeaba con su propia grandilocuencia y veía con ojos de admiración (pero todavía no se animaba a imitar) a ciertos genios del cine europeo que privilegiaban lo artístico por encima del afán de lucro. En 1957 se incorporó a la ceremonia de los Oscar la categoría de Mejor Película Iternacional y a lo largo de las siguientes décadas la estatuilla fue entregada a películas del Viejo Continente, sobre todo italianas, españolas y francesas, sin que el interés por la filmografía del Tercer Mundo llevara al otorgamiento de ninguna distinción a realizaciones de ese origen.
Sin embargo, varias producciones mexicanas habían logrado al menos ser nominadas, aunque hasta entrados los años setenta ni una cinta de nuestro cine nacional había llegado a esa instancia, a pesar de que algunas de las estrenadas en ese periodo tal vez hubieran merecido tal suerte. Es probable que esa lotería que se daba en el manejo del poder en aquella Argentina, conspirase contra la posibilidad de establecer criterios de trabajo perdurables y formar equipos consolidados que se preparasen para dar el gran salto. Sin embargo, la percepción era que la chance estaba al caer.
Y la ocasión se dio en 1974, cuando un actor fetiche de Leopoldo Torre Nilsson, Sergio Renán, decidió lanzarse como director cinematográfico con la adaptación de una novela publicada en 1960 por el escritor uruguayo Mario Benedetti, sobre la que el propio Renán escribió el guion en colaboración con Aída Bortnik. Protagonizada por Héctor Alterio, Ana María Picchio y un elenco de grandes figuras, “La tregua” narraba una historia de amor de honda tristeza que conmovió al público: luego de un debut en pocas salas y con escasas expectativas, se transformó en un fenómeno de taquilla.
Enorme fue la sorpresa por aquí cuando a comienzos de 1975, la Academia estadounidense la nominó entre las candidatas a mejor Película Internacional, algo que no había sucedido nunca antes en el cine nacional. En medio de un panorama oscuro, que decantaría en marzo de 1976 en la instalación de una sangrienta dictadura, la noticia de que empezábamos a jugar en las ligas mayores del negocio audiovisual cayó como un bálsamo sobre la colonia artística local, incrédula ante ese reconocimiento que significaba un empujón impensado para ese grupo de entusiastas que habían participado del proyecto de Renán casi a pulmón.
La muerte de Héctor Alterio a los 96 años, nos incita de rememorar aquel logro inédito de “La tregua”, en ese mismo 1974 en que el actor estelarizó “Quebracho” y “La Patagonia rebelde”, dos títulos de alto contenido ideológico que lo pusieron en la mira de la Triple A. Las amenazas que recibió mientras rodaba en España “Cría cuervos” de Carlos Saura, lo obligaron a exiliarse en la península Ibérica, donde fue habitual verlo en filmes del prolífico rebrote artístico del posfranquismo. El retorno a la democracia en Argentina lo devolvió a la escena autóctona y en 1986 iba a ser partícipe de la hazaña del Oscar para “La historia oficial”.
El imparable e impertérrito transcurso del mes reúne citas y opciones para esta tarde, varias de las cuales delimitan finales de ciclos del año.
La película “Bienvenidos a Carlos Paz – La ciudad de los sueños de pluma”, un documental de Daniela Goldes estrenado en el Cineclub Municipal la semana pasada, reúne postales de la historia de la de la villa que dan pie a que aparezcan encantadores personajes, como fotógrafos, empleados de comercio y ciudadanos memoriosos.
Saludado por su regreso de Europa en 1913, y retratado luego en una caricatura, es todo lo que dedica el semanario a Lugones, el mismo año de sus famosas conferencias sobre el “Martin Fierro” en el Teatro Odeón de Buenos Aires.
Encaja dentro de las muletillas a las que se han acostumbrado los seguidores de “Stranger Things”, que la cantante Tiffany sea la ídola de Holly Wheeler, la hermana menor de Mike y Nancy llamada a ocupar un rol importante en la temporada final de la tira, cuyos cuatro episodios iniciales están disponibles en Netflix.
Hay cantidad de películas en el circuito para ganar el martes, y a invita a la presentación de una revista de poetas.
El próximo sábado, Pity Álvarez se presentará como solista en el Estadio Mario Alberto Kempes en su concierto de retorno, un operativo del que ya se conoció el tema “No sé cuánto”, que formará parte de su álbum “Basado en hechos irreales”. Cabe esperar que su reencuentro con los fans cierre una etapa oscura de su biografía.
La idea es dictaminar y llevar al recinto legislativo una iniciativa que combina el proyecto de las jubiladas docentes (inviable para el gobierno tal como está) con topes de haberes y más aportes al sistema previsional. Reunión tensa con gremio: por qué no le reclamaron a Milei.
Se fue Tillard pero quedan cordobeses con Milei | El SEP mueve las fichas antes de las Fiestas | Córdoba Abierta pide salir de la indefinición y modernizar la UCR | De la Sota con la Caja
Martín Llaryora repite la receta de diciembre del 2023 y redobla la apuesta. Este año propone aprobar una facultad que le permitirá, cuando lo necesite la Provincia, aplicar una suba en los aportes del 2% para el APROSS. En el año 23, lo hizo con el 1%. La UCR aprobará el presupuesto en general, pero vetará esta nueva iniciativa.
“Hubieran votado a favor” | “No importa el clima”
Dirigentes radicales del interior provincial se reunieron en Villa Carlos Paz para profundizar en la construcción de un espacio crítico a la actual conducción partidaria. Cuestionaron al Foro de Intendentes y reclamaron una estrategia clara y participativa rumbo a 2027.