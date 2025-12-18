Una tarde con señales de despedida

Por Gabriel Abalos

[email protected]



De artes, exilios y reflexión

En el foyer del Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411), hoy a las 18.30, se produce un nuevo encuentro -el último del año- del ciclo Voces en el Museo, donde tendrá lugar un conversatorio de literatura, psicoanálisis y filosofía en relación a las artes plásticas, abierto a todo el público. La actividad girará en torno a piezas artísticas específicas, en este caso, de dos artistas marcados por la experiencia del exilio. Eduardo Setrakian, nacido en Estambul, de origen armenio, llegó a la Argentina escapando del genocidio, y aquí estudió pintura y dibujo. Alberto Barral, español, de familia de escultores y “picapedreros” segovianos, llegó a Córdoba huyendo de la dictadura franquista. Se analizarán, de Barral, el famoso oso polar, con una historia itinerante por toda la ciudad; y de Setrakian un dibujo suyo conservado en el fondo del MEC. Participan del intercambio de ideas María Paulinelli, profesora emérita de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba; Marcela López Sastre, curadora y directora del Museo de Bellas Artes de Salta, y Raúl Vidal, médico, psicoanalista y escritor.

Un buen programa de pelis

El Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) destaca hoy y mañana a las 19 su Espacio INCAA, que presenta la película La muerte de un comediante (Argentina, 2025) codirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino, con Diego Peretti. Esta ópera prima de Peretti como director, lo cuenta también en el rol protagónico. Un humorista televisivo al que el médico le informa una enfermedad terminal decide, atribulado y sin buen sentido, viajar como una vía de escape a Bruselas, tierra de un olvidado personaje de comic de su infancia. Allí ocurrirán varios encuentros y episodios definidos por una honda melancolía, dada su desesperanzada situación. La entrada cuesta $3000, jubilados y estudiantes $1500.

En sus horarios regulares, la sala proyecta a las 17 el filme de Jafar Panahi Fue solo un accidente (2025), ganadora de la Palma de Oro en Cannes y seleccionada como precandidata al Oscar a Mejor Película Extranjera. Es la historia de una venganza: el secuestro de un hombre que podría haber sido un sádico carcelero de su captor, hace muchos años. El propósito es ejecutarlo, pero falta confirmar si se trata realmente de aquel hombre.

A las 21 se pasará el filme Sex, tercer titulo de una trilogía del director noruego Dag Johan Haugerud, que integran los filmes anteriores Love y Dreams. En este caso refiere las dudas de dos amigos hetero que creen ser potencialmente homosexuales. Entrada general $5000, jubilados y estudiantes $3500.

Ruinas y música electrónica

Cierra el año el ciclo de música electrónica con proyecciones visuales Gente que no, que propone un concierto en el marco del patrimonio arquitectónico jesuítico, hoy a las 19 en el Patio del Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314). La apertura estará a cargo de Albina Yellow, DJ y productora de música electrónica de origen albano, que ha recorrido varios continentes y ciudades y que hoy recala en Córdoba. Su proyecto destaca sets donde despliega estilos house, tech house, techno y hard techno. Seguirá la banda Ciruela Split, inicialmente un proyecto de punk femenino, 22 años atrás, luego definido por un “rockglam” de factura propia, donde se fusionan punk, glam, ítalo disco, y electrónica. Actualmente sus canciones derivan por un sonido technorave, un happening performático y un concepto que se propone romper con lo conocido. Acompaña las secciones musicales una puesta visual de Adoptada, VJ que, a través de lo que denomina como “videomugre”, recopila material propio y “cirujea” reciclando entre la producción de su día a día. Entrada libre y gratuita.

Cortometraje y conversación

Hoy a las 18, en el Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287) se proyectará el cortometraje documental Pequeños ojos, un retrato del fotógrafo Guillermo Franco, seguido de una charla con su protagonista y con la realizadora, Gabriela San Martín. La producción audiovisual presenta a Guillermo Franco recorriendo con su cámara analógica lugares de la ciudad, a la “caza” de imágenes inesperadas, lo que lo ha convertido en un referente de la fotografía callejera local. Entrada libre y gratuita.

Coincidencias corales

• En el Museo Evita - Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) se presenta hoy a las 19 un Concierto de Navidad a cargo del coro Antique Córdova Ensamble, integrado por jóvenes músicos que se formaron en el Bachillerato Artístico Musical "Domingo Zipoli". La agrupación cultiva un repertorio de diferentes estilos, barroco americano, romanticismo, impresionismo y música popular argentina, con la obra de Carlos Guastavino como principal referente. El concierto de esta noche recorrerá obras corales sacras, clásicas y del barroco americano, con entrada libre y gratuita.

• La última presentación del año del CCEC (Entre Ríos 40) tendrá su momento coral y su momento electrónico. Habrá un concierto de Voces Sintéticas, programa a cargo del Coro Municipal de Jóvenes dirigido por el maestro Gustavo Báez. Y a continuación actuará DJ Pricha, Ofreciendo un set con elementos de soul, funk y gospel, que se combinan con interpretación vocal e instrumental en vivo. A las 19.30, con entrada libre y gratuita.

Libros para niños de vacaciones

La Biblioteca Cedilij (Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil) en Pasaje Revol 56, entrará en su descanso de verano e invita hoy de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 a imaginar las vacaciones, explorar todos los estantes y elegir esa pila de libros que acompañarán los días y las noches de verano. A las 17.30, la escritora Vivi Aguirre invita a “Contar letras como hormigas”, una actividad para navegar el universo vacaciones a través de lecturas, narraciones y juego literarios.