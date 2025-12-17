Presupuesto 2026: el oficialismo buscará imponerse en Diputados

Gabriela YalangozianProvincial16 de diciembre de 2025
Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.
Bettina MarengoProvincial17 de diciembre de 2025
La idea es dictaminar y llevar al recinto legislativo una iniciativa que combina el proyecto de las jubiladas docentes (inviable para el gobierno tal como está) con topes de haberes y más aportes al sistema previsional. Reunión tensa con gremio: por qué no le reclamaron a Milei.
Redacción AlfilEnroque Corto17 de diciembre de 2025
Se fue Tillard pero quedan cordobeses con Milei | El SEP mueve las fichas antes de las Fiestas | Córdoba Abierta pide salir de la indefinición y modernizar la UCR | De la Sota con la Caja
Carolina BiedermannProvincial17 de diciembre de 2025
Martín Llaryora repite la receta de diciembre del 2023 y redobla la apuesta. Este año propone aprobar una facultad que le permitirá, cuando lo necesite la Provincia, aplicar una suba en los aportes del 2% para el APROSS. En el año 23, lo hizo con el 1%. La UCR aprobará el presupuesto en general, pero vetará esta nueva iniciativa.
Gabriela YalangozianProvincial17 de diciembre de 2025
Dirigentes radicales del interior provincial se reunieron en Villa Carlos Paz para profundizar en la construcción de un espacio crítico a la actual conducción partidaria. Cuestionaron al Foro de Intendentes y reclamaron una estrategia clara y participativa rumbo a 2027.