Presupuesto 2026: el oficialismo buscará imponerse en Diputados

Por Redacción Alfil

Este miércoles comenzó una sesión decisiva en la Cámara Baja del Congreso, ya que se debatirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Fiscal. A comienzos de la jornada se dió quórum para tratar los proyectos.

Se espera que el oficialismo cargue contra las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario consiguiendo que ambas se deroguen según lo marca el artículo 75, ambas leyes ya habían pasado por el Congreso luego de que el presidente Javier Milei haya intentado vetarlas.

La sesión viene potenciada tras la hazaña de la Nación luego de conseguir, el pasado martes, el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto con 28 firmas y 6 votos en contra. En dicha votación, el bloque libertario obtuvo el apoyo del interbloque "Fuerza del Cambio” (PRO, UCR y MID) y de demás diputados.

Entre los cordobeses que encabezarán firmemente el debate de sus bloques se encuentran: Gabriel Bornoroni, como fiel referente y titular del bloque oficialista, que además se muestra firme con sus argumentos a favor del equilibrio fiscal; y Nicolás Massot, que forma parte del interbloque "Unidos" y además adelantó que irán con dictamen propio.