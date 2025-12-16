De viejos y de streamers

Por Javier Boher

[email protected]



Todavía no tengo 40 años, pero debo reconocer que me estoy poniendo viejo. No es una cuestión de falta de vitalidad, de ganas, ni nada por el estilo, sino que la brecha con los jóvenes se hace cada vez más visible. Le doy clases a adolescentes desde hace casi dos décadas, pero el hecho de que muchos de ellos tengan padres de mi edad es parte de que me hagan sentir con mucha más fuerza la diferencia.

Quizás esa brecha es la que me impide disfrutar de todas las producciones o manifestaciones culturales de los más jóvenes, pero hay algunas que me son particularmente esquivas, destacándose el streaming. Tal vez por el tipo y ritmo de trabajo no le dedico tiempo a ver gente que mayormente hace lo mismo que Sofovich con Polémica en el Bar, aunque con mujeres con más ropa y algunas luces de colores que me recuerdan a las casas de jueguitos electrónicos de mi infancia. Puede ser eso o que hay una terrible sobre oferta de contenido, toda muy parecida, siempre sobre la coyuntura y que no profundiza sobre nada (o pretende hacerlo sobre cuestiones y de modos en los que no vale la pena).

El domingo fue la entrega de los Martín Fierro al streaming, una innovación de Luis Ventura, el Chiqui Tapia de APTRA que sigue inventando premios para que todos estén contentos. Como dato de color, el fabricante de las estatuillas las vende por encargo, así que estoy pensando en pedirme una para “Mejor cocinero de pollo al disco” o “Persona que más se distrae charlando con cualquier sujeto que le da algo de charla”.

Por dicho evento pasaron todas las personas de esa fauna que me es ajena y se encargaron de que haya polémica. Se entregaron premios pensando en las audiencias del streaming (obviamente) en uno de esos reconocimientos que engañan un poco a los que los reciben, dándoles coraje para pronunciarse políticamente como los artistas o periodistas comprometidos que son. No está mal que lo hagan (porque la del tipo que se queja todo el tiempo es otra estatuilla que me podrían dar), pero quizás esa necesidad de estar politizando todo en la vida es lo que hace que el streaming siga siendo un nicho muy alejado del impacto que puede tener la radio que sintonizan albañiles, empleados de comercio, taxistas y todos los cordobeses cada día.

Según algunas mediciones que andan dando vueltas, el canal de streaming más visto tiene un promedio de 75.000 visualizaciones. El décimo tiene 8.500. Según el rating radial de Córdoba, la décima radio del ranking local tiene más sintonizaciones que el streaming más visto. Mirtha Legrand, con 4.1 puntos de rating, está muy por encima de cualquier streaming. A la hora de romper esos límites y convertirse en parte de la conversación pública, muchas veces el impacto es aún más desigual, porque cuentas individuales o medios muy pequeños logran instalar un tema de debate que escala muy por encima.

La pasión de los streamers no está en duda, pero su autopercepción sobre su relevancia es la que está distorsionada. Hablan todos en una cámara de eco que los hace sentir importantes, afectados por el mismo síndrome que se come a muchos periodistas, a artistas e intelectuales.

Quizás sea la vejez prematura la que me hace despotricar contra lo nuevo, aunque mi crítica no tiene que ver necesariamente con lo multimedial, multiplataforma o digital, sino con la idea de que lo más importante del mundo es lo que sucede ahí dentro. La mitad de las personas que están en la tapa de los personajes del año de GENTE pertenecen a ese mundo, pero si se le pregunta a los transeúntes por ellos las respuestas serán mayormente de desconocimiento. De hecho, Milei fue un producto de la televisión que se potenció en redes, no al revés.

La necesidad de producir contenido de manera permanente terminó haciendo que muchos se olviden del contenido en sí, convirtiéndose en ruido y perdiendo relevancia. La tendencia global es la de volver a producir contenido al que hay que dedicarle tiempo para consumir, porque todo lo otro va a quedar finalmente opacado por la IA: el 40% del contenido digital ya ha sido creado con herramientas de ese tipo.

Todo esto puede ser porque quizás sea que estoy viejo, pero no descartaría del todo que el streaming envejeció antes de madurar.

