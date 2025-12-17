CFK apuntó nuevamente contra las medidas: “la economía está en caída libre porque el consumo no repunta"

Cristina Fernández de Kirchner, fiel a su estilo, utilizó una vez más la plataforma de Twitter para cuestionar al Gobierno Nacional. En esta ocasión, el foco de sus críticas recayó sobre los recientes cambios en el esquema de bandas cambiarias fijado para el dólar.

A través de su cuenta de X, la exmandataria escribió un mensaje desde el barrio de Constitución, en donde cumple la condena por el caso Vialidad, donde repasó diversos anuncios y frases del presidente Javier Milei y se centró finalmente en la decisión oficializada esta semana, que habilitará a partir de enero una aceleración del tipo de cambio.

"En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después). El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado", enumeró.

En ese marco, prosiguió: "A través de su presidente Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)".

"Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: “La economía va a subir como pedo de buzo”, o “agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón” o una de las últimas… “Los dólares nos van a salir por las orejas”. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… “¡Flota! ¡Flota!”, desarrolló.

Y concluyó: “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa… Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa! Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones".

Para finalizar, CFK volvió a cuestionar el mantra de Milei de que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. "Ya se dio cuenta que el el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate... Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro", afirmó.

Y apuntó que los índices más altos de inversión extranjera directa desde 2003, corresponden a sus dos mandatos. "Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…", concluyó.