Milei se reune con José Antonio Kast, presidente electo de Chile

De viejos y de streamers
Los nuevos formatos digitales han inundado nuestra vida, aunque no está tan claro que sean relevantes en la discusión pública
El presidente se reúne con su par electo de Chile para abordar temas clave como seguridad, migración y economía. La prensa chilena especula sobre la posible incorporación del actual funcionario argentino, José Luis Daza, al gabinete de Kast.
El presidente Javier Milei se reunió con su par electo, el chileno José Antonio Kast, en Casa Rosada, luego de que este pasado domingo obtuviera una contundente victoria en la segunda vuelta.
En la primera cumbre de ambos, el futuro mandatario chileno, quien asumirá en marzo de 2026, había anunciado en sus redes que iba rumbo a Capital Federal: "Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos".
A modo de guiño, previo al que Kast consolidara su victoria en el balotage: "Vamos a tratar de generar las mejores relaciones. Con Milei tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien, lo que requiere armonía y claridad en las normas. La Argentina tiene muchas condiciones para producir mucho y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarles un servicio; somos la cara hacia el Asia-Pacífico."
Por otro lado, Milei destacó la victoria de Kast durante su discurso en la cena de fin de año de la Fundación Faro: "Sudamérica ha despertado y ha empezado a girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad", celebró.
Por el momento, se sabe de la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, aún no se informó si en el encuentro estarán el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.
Cabe destacar que los padres de Daza son chilenos, por lo que se rumorea. Desde la prensa chilena se señala que el viaje tenga el posible objetivo de persuadir al actual funcionario argentino a formar parte del gabinete de Kast. En ese sentido, el mismo Caputo había reconocido que existe la posibilidad de que Daza se vaya de la gestión. “Seguramente ya se lo ofreció”, dijo a La Casa Streaming.
La ATEPSA anunció la anulación de vuelos internacionales y nacionales entre el 17 y el 29 de diciembre, esto ante la falta de respuestas de EANA.
Hay mucha gente que trata de hacer pie para las próximas elecciones partidizando todo ámbito de la vida social. Quizás sea mucho.
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025
Luego de que el INDEC revelara un aumento inflacionario de 2,5% del mes pasado,la exmandataria recordó que en 2015, en el último mes de su gestión, el índice de precios paralelo que elaboraba la oposición era más bajo
A dos años de la asunción se debate qué tan profundos son los cambios impulsados por el gobierno, obviando muchos condicionantes
El actual administrador general de la Justicia de Faltas municipal se suma al gabinete provincial. Será secretario de Seguridad del ministerio de Juan Pablo Quinteros.
A ojos de avezados observadores de la gestión, Desarrollo Social es hoy la cartera, en términos políticos, más desangelada del gabinete provincial. Una estructura de grandes proporciones, construida en base a un poder que se licúa: el schiarettismo.
Pretto, de vice intendente a streamer | Una campeona celeste | Un cálculo corregido a las apuradas | Rodriguez Machado, presidenta
Con la incorporación de Juan Manuel Aráoz a la secretaría de Seguridad, el gobierno busca darle mayor fortaleza a la gestión diaria de Seguridad. Lito Bevilacqua pasa al ministerio de Miguel Siciliano. Apuesta política por Juan Pablo Quinteros.
Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.