Milei se reune con José Antonio Kast, presidente electo de Chile

El presidente Javier Milei se reunió con su par electo, el chileno José Antonio Kast, en Casa Rosada, luego de que este pasado domingo obtuviera una contundente victoria en la segunda vuelta.

En la primera cumbre de ambos, el futuro mandatario chileno, quien asumirá en marzo de 2026, había anunciado en sus redes que iba rumbo a Capital Federal: "Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos".

A modo de guiño, previo al que Kast consolidara su victoria en el balotage: "Vamos a tratar de generar las mejores relaciones. Con Milei tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien, lo que requiere armonía y claridad en las normas. La Argentina tiene muchas condiciones para producir mucho y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarles un servicio; somos la cara hacia el Asia-Pacífico."

Por otro lado, Milei destacó la victoria de Kast durante su discurso en la cena de fin de año de la Fundación Faro: "Sudamérica ha despertado y ha empezado a girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad", celebró.

Por el momento, se sabe de la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, aún no se informó si en el encuentro estarán el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Cabe destacar que los padres de Daza son chilenos, por lo que se rumorea. Desde la prensa chilena se señala que el viaje tenga el posible objetivo de persuadir al actual funcionario argentino a formar parte del gabinete de Kast. En ese sentido, el mismo Caputo había reconocido que existe la posibilidad de que Daza se vaya de la gestión. “Seguramente ya se lo ofreció”, dijo a La Casa Streaming.