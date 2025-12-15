Confirmado: paros aéreos para las fiestas de fin de año

Politizando el camino a 2027
Hay mucha gente que trata de hacer pie para las próximas elecciones partidizando todo ámbito de la vida social. Quizás sea mucho.
La ATEPSA anunció la anulación de vuelos internacionales y nacionales entre el 17 y el 29 de diciembre, esto ante la falta de respuestas de EANA.Nacional15 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este lunes confirmaron desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) el nuevo plan de paros de vuelos internacionales y nacionales que habrá a finales de año, esto surge en medio de negociaciones en la Secretaría de Trabajo.
Según lo informado, la próxima audiencia que tendrá ATEPSA será el miércoles 17 de diciembre a las 10:00 am, luego del conflicto entre el gremio con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). "Desde hace meses denunciamos la ausencia de diálogo, los incumplimientos al CCT, la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica", indicaron desde ATEPSA.
El cronograma comenzará a partir del ya mencionado miércoles 17, en el mismo habrá una medida de fuerza entre las 8:00hs y las 11:00hs, y afectará a los despegues de vuelos de cabotaje. Esto proseguirá el jueves 18, involucrando otra vez a vuelos nacionales, durante las 16:00hs hasta las 19:00hs . Luego el martes 23 también habrá medida, de 19:00hs a 23:00hs ; el sábado 27, de 14:00hs a 17:00hs, con afectación a vuelos internacionales en todo el país; por último las medidas finalizarán el lunes 29, de 8:00hs a 11:00hs, donde se frenará la aviación comercial a nivel nacional.
Hay mucha gente que trata de hacer pie para las próximas elecciones partidizando todo ámbito de la vida social. Quizás sea mucho.
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025
Luego de que el INDEC revelara un aumento inflacionario de 2,5% del mes pasado,la exmandataria recordó que en 2015, en el último mes de su gestión, el índice de precios paralelo que elaboraba la oposición era más bajo
A dos años de la asunción se debate qué tan profundos son los cambios impulsados por el gobierno, obviando muchos condicionantes
Esta mañana. tras aterrizar en argentina, el presidente envió al Congreso Nacional el proyecto de "Ley de Modernización Laboral". Aprobado porlos integrantes del Consejo de Mayo, introduce cambios estructurales en varios capítulos centrales de la legislación vigente
En el marco de un acercamiento político de cara a las elecciones 2027, el presidente desembarcará en la provincia a menos de una semana desde la presentación de los primeros seis aviones F-16 en Río Cuarto.
El actual administrador general de la Justicia de Faltas municipal se suma al gabinete provincial. Será secretario de Seguridad del ministerio de Juan Pablo Quinteros.
Welcome | Dos cordobeses en la UCR nacional pero sin De Loredo | Radicales con calle y gorra roja | Natalia, en Punilla
Super miércoles en la Legislatura con segunda lectura del Presupuesto 2026 y votación del pliego de Carlos Lezcano. El gobierno descuenta el apoyo de la UCR. Este martes hay reunión de bloque que será monitoreada virtualmente por Rodrigo de Loredo.
La Shakimanía puso a prueba la mano dura que prometió el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, frente al cobro ilegal de estacionamiento en la zona. Más de 350 “naranjitas” detenidos este año. Una hiperactividad provincial que desentona con la ausencia de un programa que ordene definitivamente el sistema. El desafío social.
A ojos de avezados observadores de la gestión, Desarrollo Social es hoy la cartera, en términos políticos, más desangelada del gabinete provincial. Una estructura de grandes proporciones, construida en base a un poder que se licúa: el schiarettismo.