Confirmado: paros aéreos para las fiestas de fin de año

Por Redacción Alfil

Este lunes confirmaron desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) el nuevo plan de paros de vuelos internacionales y nacionales que habrá a finales de año, esto surge en medio de negociaciones en la Secretaría de Trabajo.

Según lo informado, la próxima audiencia que tendrá ATEPSA será el miércoles 17 de diciembre a las 10:00 am, luego del conflicto entre el gremio con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). "Desde hace meses denunciamos la ausencia de diálogo, los incumplimientos al CCT, la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica", indicaron desde ATEPSA.

El cronograma comenzará a partir del ya mencionado miércoles 17, en el mismo habrá una medida de fuerza entre las 8:00hs y las 11:00hs, y afectará a los despegues de vuelos de cabotaje. Esto proseguirá el jueves 18, involucrando otra vez a vuelos nacionales, durante las 16:00hs hasta las 19:00hs . Luego el martes 23 también habrá medida, de 19:00hs a 23:00hs ; el sábado 27, de 14:00hs a 17:00hs, con afectación a vuelos internacionales en todo el país; por último las medidas finalizarán el lunes 29, de 8:00hs a 11:00hs, donde se frenará la aviación comercial a nivel nacional.