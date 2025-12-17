Caso Oscar González: la Cámara de Apelaciones revocó el procesamiento del exministro

Por Redacción Alfil

Este miércoles la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba decidió revocar el procesamiento dictado contra el exministro, Oscar González, quien está imputado tras ser partícipe de un siniestro vial en las Altas Cumbres donde falleció una mujer y dos adolescentes quedaron heridas de gravedad.

Además de esto, el exdiputado estaba siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero desde la Cámara decidieron dar marcha atrás en el procesamiento tras considerar que la investigación resultó prematura y a su vez no presentó una prueba clave

Por otro lado, el tribunal afirmó que el imputado seguirá con prisión domciliaria rechazando el pedido de excarcelación que había promovido la defensa del exfuncionario de gobierno. Esto luego de expresar que, aún persisten riesgos procesales vinculados a la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Quien había demandado el procesamiento a González fue el juez del Juzgado Federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, la decisión del mismo fue tomada el 21 de octubre de este año.

La resolución fue llevada a cabo por los jueces de la Sala A del tribunal: Abel G. Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi. Los mismos actuaron bajo la causa “González, Oscar Félix por evasión agravada tributaria – infracción art. 303 del Código Penal”