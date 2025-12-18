Punilla cierra filas por Cosquín

El conflicto judicial que enfrenta la ciudad de Cosquín con el grupo financiero, dejó de ser un problema estrictamente local para convertirse en una señal de alarma para todo el arco municipal de la provincia. En ese marco, el legislador departamental Walter Gispert formalizó su apoyo al acta suscripta por los municipios del Valle de Punilla, comprometiéndose a impulsar todas las actuaciones necesarias en el ámbito de la Legislatura de Córdoba.

La preocupación no es menor. El eventual avance de un fallo que habilite el embargo del 33% de la coparticipación que percibe Cosquín sentaría un precedente de enorme gravedad institucional. No se trata únicamente del impacto financiero inmediato sobre una ciudad, sino de la posible apertura de una jurisprudencia que podría replicarse en cualquier municipio cordobés que enfrente litigios de características similares.

Gispert fue claro al expresar que la defensa de Cosquín es, en los hechos, la defensa del sistema municipal en su conjunto. Desde la Legislatura, el compromiso asumido apunta a visibilizar el caso, generar consensos desde la política y promover las herramientas institucionales necesarias para evitar que se consolide un penoso antecedente que comprometa la autonomía financiera de los gobiernos locales.

En paralelo, el intendente Raúl Cardinali avanza con una estrategia política poco frecuente en tiempos de polarización: unir a intendentes, jefes comunales y referentes de distintos partidos políticos del Valle de Punilla detrás de una causa común. Sin distinciones partidarias, el mensaje es claro: la defensa de los recursos municipales trasciende cualquier lógica electoral y no se pone los intereses de un grupo reducido sobre el de un pueblo.

El respaldo de Punilla a Cosquín no responde solo a un gesto de solidaridad regional, sino a una lectura pragmática del escenario. Si la coparticipación puede ser embargada en un tercio por una sentencia judicial, ningún municipio está a salvo. Hoy es Cosquín; mañana, cualquier ciudad o comuna del interior provincial.

En la política cordobesa suele repetirse una frase que, en este caso, cobra pleno sentido: cuando Cosquín estornuda, todo el Valle de Punilla se resfría. El conflicto judicial ya encendió las alarmas y abrió un debate que excede largamente los límites de una ciudad. Lo que está en juego es el equilibrio financiero y la autonomía de los municipios de toda la provincia.