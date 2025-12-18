El Municipio de Rio Ceballos en la gestión de Ezequiel Lemos

Río Ceballos dio en las últimas horas un paso determinante en la transformación del centro de la ciudad. Tras concluir las tareas de emergencia para remover el tabique con riesgo de caída en el edificio anexo al Palacio Municipal 24 de Septiembre (Ex Aciso), el Municipio anunció una intervención estructural histórica que comenzará en 2026.

La obra implicará la remoción de cinco de sus ocho pisos, conservando los tres niveles que ya fueron renovados y recuperados, donde actualmente funcionan dependencias municipales.

Se trata de una decisión largamente esperada por la comunidad, que marca un antes y un después en la planificación urbana y en la recuperación del perfil paisajístico de la ciudad.

Un gigante detenido en el tiempo

Ese enorme bloque de cemento y ladrillos desnudos, que domina la vista al ingresar a Río Ceballos, lleva más de 48 años inconcluso y con gran parte de su estructura en estado de abandono.

El edificio comenzó a construirse en 1976, pero las obras se frenaron en 1977. En 1979 se habilitaron la planta baja y el primer piso, y con el paso de los años se recuperaron otros sectores donde hoy funcionan oficinas municipales. En 2001 la propiedad pasó finalmente a manos de la Municipalidad, pero el deterioro del resto de la estructura continuó y las demandas vecinales por una solución definitiva se mantuvieron vigentes.

Una definición clara de esta gestión

El intendente Ezequiel Lemos confirmó que la planificación técnica de la obra ya se encuentra en marcha y que las tareas iniciarán en marzo de 2026, una vez cumplimentados los pasos administrativos y legales correspondientes.

La intervención contempla un criterio simbólico y urbano claro: “Se demolerá un piso por cada década de abandono, para devolverle la figura a nuestras sierras”, explicó el Intendente.

“Tomamos esta decisión porque creemos que Río Ceballos merece una ciudad renovada, segura y ordenada. No vamos a seguir conviviendo con una estructura que representa abandono, riesgo y estancamiento. Será un proceso responsable, planificado y transparente”, expresó Lemos.

Logística urbana y cuidado del entorno

Para la realización de las tareas se prevé una logística cuidada y precisa, que garantice la seguridad de vecinos y trabajadores, sin afectar la circulación, ni generar cortes totales y prolongados en la avenida San Martín, con el objetivo de no perjudicar el normal funcionamiento del sector comercial y la vida cotidiana del centro.