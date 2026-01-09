Nuevo ránking de taquilla: AADET bajó a Pardo Producciones y “Corto-Circuito” quedó en lo más alto

Por Ariel Bogdanov

Villa Carlos Paz ya tiene su segundo informe de taquilla de la temporada, pero el ranking de AADET (correspondiente a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero) llegó con una polémica que cambió por completo el mapa de la competencia, dejaron afuera a las obras del productor Miguel Pardo, uno de los empresarios más importantes de la villa serrana.

La desaparición de los espectáculos de Pardo Producciones de las planillas oficiales dejó fuera a obras que suelen pelear la punta, como la comedia “Ni media palabra”, “El Oficial Gordillo, Choriando al Futuro” y el espectáculo de ilusionismo encabezado por Willy Magia y el Mago Matus, “Épico Legendario”, quedaron excluidas por la decisión de la asociación.

El motivo detrás de la medida sería que AADET habría detectado inconsistencias en los números de recaudación que envió la productora. Pero también habría cuestiones gremiales vinculadas al pago de haberes. Frente a estas irregularidades y la falta de pago de sueldos, la entidad decidió no publicar las cifras de Pardo en este nuevo reporte para no avalar la situación. Se espera que Pardo lleve de inmediato el tema a la Justicia para que los números de su productora vuelvan a ser tenidos en cuenta. En tanto los actores de las obras involucradas minimizaron la situación en diálogo con la prensa.

Corto-Circuito lidera

De esta manera, “Corto-Circuito”, la comedia que se presenta en el Teatro del Lago, se quedó con el primer puesto en recaudación. La obra combina el humor de Yayo Guridi, Sebastián Almada, Julieta Poggio, Viviana Saccone y la ecuatoriana Ana Paula Buljubasich.

El segundo lugar en facturación es para "Suspendan la boda", en el Teatro Candilejas. La comedia cuenta con un elenco de peso liderado por Nazarena Vélez, Roly Serrano y Santiago Caamaño.

El Top 5 de recaudación lo completan: 3. Cirko Marisko (Teatro del Sol) 4. Caos de risa (Teatro Wo) 5. El show de Cocodrilo (Villa Sports GHR)

El fenómeno Cirko Marisko

El Cirko Marisko se convirtió en la gran sorpresa en el Teatro del Sol (Sala 3). El dúo de Lucas Álvarez y Martín Rodríguez lidera por segunda semana el ranking de porcentaje de ocupación. Aunque su entrada es de las más accesibles ($22.457), el show se transformó en uno de los grandes elegidos en la villa serrana.

En la lista oficial también lograron ingresar otras propuestas con buen nivel de concurrencia. Es el caso de “Caos de risa” en el Teatro Wo y el histórico “Show de Cocodrilo”, que sigue vigente como una de las opciones más populares de la Villa.

Completan el reporte de AADET obras como el thriller “El cuarto de Verónica” y la revista “Movidisimo”.









Lucho Miranda llega a Córdoba con su humor sin filtros:

El comediante chileno, que es furor en Latinoamérica, se presenta este sábado en Córdoba y el domingo en Carlos Paz. “Mi discapacidad fue una oportunidad para innovar”

Este fin de semana, el comediante chileno Lucho Miranda aterriza en la provincia con una propuesta que combina honestidad, ironía y una mirada filosa sobre la realidad.

Lucho Miranda no es un humorista más. Tras sufrir una asfixia al nacer que le provocó una parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física, el artista decidió transformar su historia en su mayor herramienta creativa. "Mi discapacidad y enfocarme en ella me hacía distinto al humor que ya había. Vi una oportunidad para jugar y ahí mi vida cambió", afirma con la seguridad de quien ya conquistó escenarios en Europa y Centroamérica.

Un show renovado

Después del éxito de su espectáculo anterior, "Oscuro", Miranda llega de la mano de Bramaica’s Producciones para presentar “Abriendo las Manos”. No se trata de una segunda parte, sino de una evolución: un show más libre y actual, donde se burla de sus propias vivencias y de los prejuicios ajenos para normalizar todos los cuerpos.