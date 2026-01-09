Nuevo ránking de taquilla: AADET bajó a Pardo Producciones y “Corto-Circuito” quedó en lo más alto

Todas las órbitas regresan al verano
Actividad festivalera inmediata, una noche de museos y un par de apuntes teatrales le dan sustento a la agenda de este viernes.
Fuerte polémica en Carlos Paz. Se conoció el segundo reporte oficial del verano y la cámara que agrupa a los teatros dejó fuera de la lista a todas las obras de Miguel Pardo, que podría llevar el tema a la Justicia. La comedia de Pedro Alfonso, líder en corte de entradas. Varias sorpresas en el nuevo informe.Cultura09 de enero de 2026 Ariel Bogdanov
Por Ariel Bogdanov
Villa Carlos Paz ya tiene su segundo informe de taquilla de la temporada, pero el ranking de AADET (correspondiente a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero) llegó con una polémica que cambió por completo el mapa de la competencia, dejaron afuera a las obras del productor Miguel Pardo, uno de los empresarios más importantes de la villa serrana.
La desaparición de los espectáculos de Pardo Producciones de las planillas oficiales dejó fuera a obras que suelen pelear la punta, como la comedia “Ni media palabra”, “El Oficial Gordillo, Choriando al Futuro” y el espectáculo de ilusionismo encabezado por Willy Magia y el Mago Matus, “Épico Legendario”, quedaron excluidas por la decisión de la asociación.
El motivo detrás de la medida sería que AADET habría detectado inconsistencias en los números de recaudación que envió la productora. Pero también habría cuestiones gremiales vinculadas al pago de haberes. Frente a estas irregularidades y la falta de pago de sueldos, la entidad decidió no publicar las cifras de Pardo en este nuevo reporte para no avalar la situación. Se espera que Pardo lleve de inmediato el tema a la Justicia para que los números de su productora vuelvan a ser tenidos en cuenta. En tanto los actores de las obras involucradas minimizaron la situación en diálogo con la prensa.
Corto-Circuito lidera
De esta manera, “Corto-Circuito”, la comedia que se presenta en el Teatro del Lago, se quedó con el primer puesto en recaudación. La obra combina el humor de Yayo Guridi, Sebastián Almada, Julieta Poggio, Viviana Saccone y la ecuatoriana Ana Paula Buljubasich.
El segundo lugar en facturación es para "Suspendan la boda", en el Teatro Candilejas. La comedia cuenta con un elenco de peso liderado por Nazarena Vélez, Roly Serrano y Santiago Caamaño.
El Top 5 de recaudación lo completan: 3. Cirko Marisko (Teatro del Sol) 4. Caos de risa (Teatro Wo) 5. El show de Cocodrilo (Villa Sports GHR)
El fenómeno Cirko Marisko
El Cirko Marisko se convirtió en la gran sorpresa en el Teatro del Sol (Sala 3). El dúo de Lucas Álvarez y Martín Rodríguez lidera por segunda semana el ranking de porcentaje de ocupación. Aunque su entrada es de las más accesibles ($22.457), el show se transformó en uno de los grandes elegidos en la villa serrana.
En la lista oficial también lograron ingresar otras propuestas con buen nivel de concurrencia. Es el caso de “Caos de risa” en el Teatro Wo y el histórico “Show de Cocodrilo”, que sigue vigente como una de las opciones más populares de la Villa.
Completan el reporte de AADET obras como el thriller “El cuarto de Verónica” y la revista “Movidisimo”.
El comediante chileno, que es furor en Latinoamérica, se presenta este sábado en Córdoba y el domingo en Carlos Paz. “Mi discapacidad fue una oportunidad para innovar”
Este fin de semana, el comediante chileno Lucho Miranda aterriza en la provincia con una propuesta que combina honestidad, ironía y una mirada filosa sobre la realidad.
Lucho Miranda no es un humorista más. Tras sufrir una asfixia al nacer que le provocó una parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física, el artista decidió transformar su historia en su mayor herramienta creativa. "Mi discapacidad y enfocarme en ella me hacía distinto al humor que ya había. Vi una oportunidad para jugar y ahí mi vida cambió", afirma con la seguridad de quien ya conquistó escenarios en Europa y Centroamérica.
Un show renovado
Después del éxito de su espectáculo anterior, "Oscuro", Miranda llega de la mano de Bramaica’s Producciones para presentar “Abriendo las Manos”. No se trata de una segunda parte, sino de una evolución: un show más libre y actual, donde se burla de sus propias vivencias y de los prejuicios ajenos para normalizar todos los cuerpos.
Actividad festivalera inmediata, una noche de museos y un par de apuntes teatrales le dan sustento a la agenda de este viernes.
El jueves desenrolla sus secretos al correr de las horas, los hay en la ciudad, y también en las sierras; algunos son secretos a voces.
A través de las ediciones de poesía, cuentos y ensayos en la década del veinte, más un vuelo rasante por su rumbo cada vez más hacia la diestra en las ideas políticas, se toma noticias del autor cordobés, con una que otra gragea del semanario que nos rige.
En una semana clave para la temporada, las salas más importantes levantaron el telón con propuestas para todos los gustos. El Oficial Gordillo tuvo un debut exitoso en el Luxor con la presencia de figuras de otros elencos en las tribunas.
Como un homenaje a la vida en el espectáculo, antes y después del éxito, Richard Linklater se alía con Ethan Hawke para palpar el ocaso de Lorenz Hart, un reconocido letrista de canciones de los años treinta, en el filme “Blue Moon”.
En 1919 y en 1920 aparecían en el semanario escasas citas del nombre de Lugones, entre ellas un poemas suyo y otras menciones que no lo tenían como tema central. Corrían tiempos donde la agitación social hallaba lugar puertas adentro de la Argentina.
La imposibilidad de la re re de Daniel Passerini adelanta tiempos. Se engrosa la lista de oficialistas y opositores anotados por la sucesión. Quiénes son.
Dardos que van y vienen | Regalos caros y Nostrala atento | Enero “al palo” | El rol provincial en la baja de la presión tributaria | Policía cuartetera, política de Estado
Los sindicatos alcanzados por la Reforma Previsional no se desaniman. Redoblan la apuesta judicial y preparan un movimiento de pinzas sobre el Ejecutivo, sumando acciones sorpresivas. En unidad, buscarán sumarse a la mesa que auspicia la CJSN y levantar un reclamo “federal” con los gremios de las otras provincias que no transfirieron su sistema previsional a la Nación.
En el inicio real de la temporada de festivales, el Panal intensifica la movilización en torno al turismo y la agenda festivalera como reafirmación del modelo cordobesista. En la antesala de la llegada de Javier Milei a Jesús María, la Provincia exhibe gestión, territorio y una agenda que funciona como respuesta política.
Fuerte polémica en Carlos Paz. Se conoció el segundo reporte oficial del verano y la cámara que agrupa a los teatros dejó fuera de la lista a todas las obras de Miguel Pardo, que podría llevar el tema a la Justicia. La comedia de Pedro Alfonso, líder en corte de entradas. Varias sorpresas en el nuevo informe.