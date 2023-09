Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







UCR: De festejos y burlas

La periodista recibía un mensaje del informante radical, quien le compartía una captura de pantalla de un grupo de Whatsapp del partido.

Informante: ¿Escuchó a muchos radicales que elogiaban lo respetuoso del proceso electoral? Bueno, no todos están de acuerdo con eso.

Periodista: ¿Ah, sí? ¿Qué pasó?

I: ¿Vio como se habla de malos perdedores? Yo diría que también hay malos ganadores. En el grupo institucional del partido, en medio de respetuosos comentarios y felicitaciones para Gonzalo Parodi, un dirigente aprovechó de señalar al dirigente Lucas Castro de Evolución por “burlista”. Con captura y todo, mostró como Castro lo “sobraba”, ya que este dirigente estaba en otra de las listas.

P: ¿Fue fuerte la burla?

I: No puedo reproducirlo por acá pero sí. Y también fue fuerte lo que dijo el dirigente que lo “escrachó” en este grupo de Whatsapp. “Ordinario” y “patotero” fue lo más suave que le dijo pero aclaró que “menos mal que Gonzalo Parodi es diferente”.

P: No me sorprende porque también me llegaron un par de memes. Los clásicos de “padre-hijo”. Desconozco de qué sector vienen pero me puedo hacer una idea (risas).

I: También los vi. No le niego que también me causan algo de gracia pero no todos lo toman así y es entendible. “Sobrar” a un correligionario ni bien termina el escrutinio no es oportuno. Más cuando había varias caras largas.

Asoma crisis sindical en el Mójica

El periodista consultaba con su informante tras recibir un comunicado que llevaba la firma del Sindicato de Trabajadores Municipales y que confirmaba el inicio de un reclamo salarial.

Periodista: Usted que siempre anda fisgoneando en cuestiones sindicales, recién me llega un comunicado del Sindicato de municipales donde informan que rechazaron el último ofrecimiento salarial de la Municipalidad. ¿Me puede contar cómo viene esa cuestión?

Informante: El desfasaje por la inflación hizo que el Sindicato pidiera sentarse nuevamente a rediscutir el acuerdo de julio y en la Municipalidad aceptaron, porque no iban a pagar el bono que anunció Nación. La cuestión es que el ofrecimiento que hizo la patronal no llegó a las pretensiones del sindicato y el viernes pasado lo rechazaron en la asamblea de delegados. Les ofrecieron un 12 por ciento en octubre y noviembre, adelantando también el 12 por ciento de enero a diciembre. Digamos que les alcanzó para eso, pero no sería suficiente.

P: ¿Cuánto pide el Sindicato?

I: Que sea el 15 en lugar del 12. Hay un adicional de 5000 pesos que darían con ajuste por inflación, pero los municipales quieren rascar esos tres puntitos por mes para acomodarse frente a lo que viene. Es lógico, la inflación del 6% mensual ya no corre y, si el Gobierno no quiso pagarles el bono, van a tener que acercarse lo más posible a la recomposición. Por ahora, el STM anunció que inicia un plan de lucha desde el miércoles.

P: ¿Paro?

I: Asambleas de dos horas entre las diez y las doce del mediodía. El miércoles en Economía, el jueves en el ex Edecom y el viernes en el Palacio Municipal. Como verá, todavía queda el martes.

P: Día de negociaciones, ¿no?

I: Seguro es lo que buscan desde el sindicato. Jorgelina Fernández (titular del STM) debe esperar que la llamen desde la Secretaría de Gobierno para arreglar antes de empezar con las medidas de fuerza. Me parece que el intendente (Juan Manuel Llamosas) debe querer arreglar esto en cuanto antes y también su secretario de Gobierno (Guillermo De Rivas). Es todo un tema que uno de tus posibles candidatos por la intendencia maneje las negociaciones paritarias. Si se complican, podes debilitarlo. Por eso intentan cerrarlas cuanto antes. Como la veo, capaz ni llegan a ejecutar las medidas de fuerza.