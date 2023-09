El ministro de Desarrollo Social provincial, Carlos Massei, fue uno de los invitados a Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10) y allí definió como “dirigentes de poca monta” a los peronistas cordobeses que no respaldan el proyecto presidencial del gobernador Juan Schiaretti. “El peronismo de Córdoba es compacto. La mayoría de los intendentes y legisladores trabajan todos en el proyecto de ‘Schiaretti Presidente’. Hay dirigentes de poca monta que plantean otras cuestiones, algunos incitados por la obra pública, pero tienen que mirar por arriba de la tapia”, dijo el titular de la cartera social e integrante de la mesa chica del schiarettismo.

Y agregó: “el intendente de Leones, por ejemplo (n.de R: Fabián Francioni). Que recibe y no mira qué pasa con Argentina, que nos estamos cayendo a pedazos. Sufren los empresarios, los productores agropecuarios. Por eso, son dirigentes de poca monta”, reiteró. En tanto, consultado acerca del corte de boleta, dijo que “es insignificante”. “Van a ir todos con la boleta completa”, dijo.

“Después de las Paso quedaron dos opciones nomás. Milei presidente con un proyecto que en ningún país del mundo se llevó a cabo; y el modelo de país de gestión Córdoba”, sostuvo Massei y volvió a cargar sus dardos en contra de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio: “es un voto útil el de Schiaretti. El kirchnerismo y Cambiemos fracasaron, no tienen la solución”.

Massei también ratificó que “vamos a ir por el PJ nacional”. “El kirchnerismo colonizó el peronismo, ahora se ve realmente el poder de la victoria de (Martín) Llaryora en la elección provincial”, sostuvo.

En tanto, también volvió sus cuestionamientos sobre Sergio Massa por la decisión de subir el piso en Ganancias. “El costo es alto”, dijo y agregó que “Massa se financia con las provincias y los municipios. El 60% de Ganancias se coparticipa. Córdoba va a perder 48 mil millones de pesos. Todos estamos de acuerdo con que el salario no es Ganancia, pero Massa asumió hace un año. Podría haberlo trabajado antes con Provincias y municipios que evite una caída brusca en la recaudación. Lo mismo que lo del presidente ausente Alberto Fernández que hace cuatro años está en la gestión”, dijo.

También dijo que respetó el voto de Natalia de la Sota el martes pasado, pero que no lo comparte y definió al gobernador Juan Schiaretti como “el padre de los cordobeses”. Además de referirse a su continuidad en el gabinete: “no me quita el sueño seguir, voy a estar donde me necesiten”.

Brouwer: “Macri le faltó el respeto a los riotercerenses”

A su turno, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, una de las protagonistas de la semana por la media sanción que obtuvo su proyecto de la creación de la universidad de Río Tercero. Además de la polémica con el expresidente Mauricio Macri. “El proyecto es de mi autoría, pero representa a toda la ciudadanía de Río Tercero. Tiene un simbolismo, una emocionalidad y un trasfondo que es trascendental para la ciudad. Un Estado que nos mató y dejó cientos de heridos”, dijo.

Y tildó de “operación” lo que motivó los cruces posteriores. “El FdT tenía la cantidad necesaria para la sesión”, dijo. Aunque volvió a tensionar con Macri, que los tildó de populistas: “con lo que representa nuestro proyecto, noté una simpleza y banalidad en el comentario de Macri. Me pareció que le estaba faltando el respeto a todos los ciudadanos de Río Tercero”, dijo.