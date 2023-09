El mensaje de Riorda

Por Javier Boher

Hoy debería escribir sobre el papelón del candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, respecto a Paka Paka y su nacionalidad española. Hace rato que no teníamos un tema como ese para reírnos, agobiados por pálidas económicas y un escenario político complejo. Se trató, básicamente, de una clara muestra de la decadencia de la clase dirigente argentina.

Sin embargo, hay otra cosa que me da vueltas por la cabeza y que va a ser merecedora de estas líneas. Eso es el evento por el aniversario de Alfil que se realizó ayer en el museo que se encuentra debajo de la Plaza España.

Aunque el ejercicio profesional que uno hace cuando escribe estas notas es más cercano a la ciencia política, el ojo del sociólogo siempre está ahí para ver las cosas que pasan alrededor, aportando su mirada para enriquecer el análisis.

***

Hace un par de años que vivo en las Sierras Chicas y cada vez vuelvo menos para la ciudad de Córdoba. Ayer fue un día de transporte urbano de pasajeros, buscando las paradas, caminando por las calles de la capital y observando desde la ventanilla del colectivo las caras y fachadas del recorrido.

Salir de las rutinas nos sirve para romper con lo normalizado, para ver aquellas cosas que hemos incorporado a nuestro día a día. No hace falta interactuar con todo eso: contemplarlo es una forma de entenderlo.

***

El evento por el aniversario implicaba una exposición del destacado politólogo Mario Riorda, palabra autorizada para hablar sobre campañas electorales, comunicación de crisis y medición de la opinión pública. Siempre interesante, todo lo que se desarrolló durante la mañana sirve para entender un poco las cosas que pasan.

Voy a tratar de anotar algunas de las cosas que fueron quedando en limpio, sin extenderme demasiado en las mismas.

Lo central fue, lógicamente, la situación social que empujó a que Milei gane las primarias. Su diagnóstico fue de advertencia severa: la gente quiere que se rompa todo; le da una chance al economista para que agarre un martillo y demuela el orden establecido. La gente no ve futuro en lo que hay y apuesta a subvertir el orden para ver si cambia la mano.

Habló del derrumbe de las identidades político-partidarias, que dan lugar al crecimiento del movimientismo. Se reconstruyen las estructuras políticas a partir de las identidades tribales, nutridas además por la hiperpersonalización, que pone en riesgo a la misma democracia. Aparecen figuras políticas que ponen en duda los consensos básicos de convivencia sobre los que se asentó la vida política argentina desde 1983.

Además anticipó que esas construcciones políticas, incluso débiles en su peso institucional, tienen más votos que los que cabría esperar, prolongando su supervivencia más allá de su performance en la gestión. Nadie sabe cómo se van a reconstruir las estructuras partidarias después de un cimbronazo como el de esta crisis.

***

La capacidad de observar lo que nos rodea es una valiosa herramienta que muchos no se preocupan en desarrollar. Parado al fondo del salón, como un periodista gráfico que es un desconocido sin rostro para la inmensa mayoría de las personas, las cosas asomaban con bastante claridad.

¿Que cosas le escuchamos decir a Riorda que no sean las mismas que un lector habitual de esta sección no lleve leyendo desde hace dos años? Básicamente ninguna. Quizás tuvo alguna referencia académica más o algún dato duro al que uno no accede. Fuera de eso, nada nuevo.

El mensaje, en realidad, no era para los que efectivamente se toman el trabajo de leer y observar, a los fines de comprender, sino para tantos de los que estaban sentados en las sillas dispuestas para presenciar la charla. 100 sillas plásticas negras que recibieron a todo el arco político, de los tres niveles de gobierno, con raigambre sindical o empresarial, incluso también colegas de otros medios. Había otras personas paradas, unas cincuenta, de las cuales alrededor de 20 eran prensa y redes de la nobleza sentada en esos raros tronos apilables de plástico negro. El caso extremo fue el de uno que llegó en el momento de las preguntas y se sentó en una silla para que su fotógrafo lo retrate desde distintos ángulos.

Esa era la casta, escuchando el mensaje de un Riorda que, como Hermes, les llevaba las noticias del mundo de los mortales. Necesitaban a alguien que les diga en la cara lo que cualquiera que está por fuera de la burbuja del presupuesto público es capaz de ver.

***

En el recorrido por la ciudad se veían casas con la pintura descascarada, negocios con marquesinas raídas y todas las personas con su cara metida en la pantalla del celular, en una pose de abatimiento y resignación que demuestra que el humor social era distinto al de los políticos que rondaban las mesas del cátering del evento.

En un pasaje de la charla Riorda dijo que en un relevamiento de la Fundación Colsecor habían registrado una caída en el deseo de los jóvenes de irse al exterior, esperando a ver qué pasa con Milei. Sin embargo, agregó que el número de la población total se mantiene igual: el deseo de irse creció para los de clase media de entre 30 y 40. Mientras escuchaba eso seguía haciendo un rollo con el comprobante y las copias de los papeles que acababa de presentar en el consulado español, apenas a una cuadra de ahí.

Escucho el análisis y pienso en qué barato le salgo al diario. Veo a los políticos sentados mientras les sacan fotos y pienso en qué barato que la sacan para lo que es su rendimiento. Me termino la empanada de copetín y busco la parada para seguir fuera de la rutina, olvidándome del papelón de Marra, tratando de entender qué es lo que nos pasa.