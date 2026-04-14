El municipio de Río Ceballos dio un paso histórico en la transformación de su centro urbano

Río Ceballos dio un paso histórico en la transformación de su centro urbano. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo para el llamado a licitación pública de la obra de demolición parcial del edificio Ex ACISO, avanzando así en el fin de una estructura que durante décadas simbolizó el abandono y el estancamiento de la ciudad.

La iniciativa contempla la demolición de los cinco niveles superiores del edificio, en una intervención planificada, progresiva y en etapas, con el objetivo de garantizar seguridad, reducir el impacto visual negativo y recuperar el perfil paisajístico de las Sierras Chicas.

Se trata de una decisión largamente esperada por la comunidad, que marca un antes y un después en la planificación urbana de Río Ceballos y en la recuperación de un espacio clave para la vida cotidiana del centro.

Un avance concreto hacia el final del abandono .

Con la aprobación del Concejo, el Municipio queda habilitado para avanzar en el proceso licitatorio, que permitirá ejecutar una obra compleja desde el punto de vista técnico y logístico, ya que se desarrollará con sectores del edificio en funcionamiento y garantizando la continuidad de los servicios municipales.

La intervención incluye el desmantelamiento y demolición de los niveles superiores, junto con tareas de adecuación y seguridad sobre la estructura remanente, en un proceso integral que prioriza el cuidado del entorno, la seguridad pública y la planificación responsable.

Una decisión política que marca una etapa

El intendente Ezequiel Lemos destacó el carácter histórico de la medida:

“Esta es una decisión histórica. No estamos hablando solo de una obra, sino de cerrar definitivamente una etapa de abandono que Río Ceballos arrastra desde hace décadas. Hoy empezamos a transformar un símbolo negativo en una oportunidad para la ciudad que queremos”.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Cecilia Solé, señaló:

“Es un paso importante para la ciudad, que acompaña una decisión necesaria y largamente esperada por los vecinos”.

En la misma línea, el secretario de Coordinación, Giusepe Bosco, subrayó:

“Es una intervención compleja que requiere planificación, responsabilidad y control. Estamos dando un paso firme para garantizar una ejecución ordenada, segura y transparente”.

Recuperar la ciudad, devolver el paisaje El edificio Ex ACISO, cuya construcción quedó inconclusa hace casi cinco décadas, fue durante años un punto crítico desde lo estructural, sanitario y urbano, además de representar un fuerte impacto visual negativo en el ingreso a la ciudad.

Con este avance, Río Ceballos comienza a dejar atrás ese símbolo de abandono para dar lugar a una nueva etapa, basada en la planificación, la seguridad y la recuperación de su identidad.

La demolición se realizará de manera progresiva, asegurando el funcionamiento de las dependencias municipales existentes y minimizando el impacto en la circulación y la actividad comercial del sector.

Una decisión que no solo transforma un edificio, sino que redefine el horizonte de la ciudad.