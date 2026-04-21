Entre películas, hoy tocan los títeres

Documental sobre Kurt Vonnegut y la fiesta de los títeres y la Banda en el MMAU.

Momentos con uno de los grandes

Kurt Vonnegut siempre fue diferente y único, un escritor personal, bañado por el don del buen humor. Por algo la risa procede de una gracia. Kurt fue de esos que le ponen una personalidad a la vida, a los hechos literarios, que te mantiene la sonrisa mientras el mundo de papel estalla y se convierte en un cuadro cubista.

Sobre este referente de la literatura, la lectura da lugar en este caso, al documental que lo tiene por personaje. Kurt Vonnegut: Atrapado en el tiempo (Estados Unidos, 2021) de Robert B. Weide, Don Argott, es una producción que llevó casi cuarenta años realizar y luego armar por piezas, mientras sellaba una amistad entre un joven director debutante y su escritor admirado. Terminada incluso, catorce años después de la muerte del escritor ocurrida en 2007. El Museo Evita -Palacio Ferreyra ha retomado la actividad cinéfila de los martes y hoy presenta a las 18 este título de su Serie sobre el tiempo, volcado a los recuerdos. El documental registra una serie enorme de encuentros con el director, en diversos lugares, como una road movie, hablando sobre su vida, sobre su infancia, sobre su escritura, sobre su experiencia terrorífica como prisionero de guerra en Dresde que sobrevivió a una lluvia de bombas, para luego escribir Matadero 5, su obra maestra, convirtiendo la tragedia en comedia literaria. Vonnegut recuerda ante la cámara, a lo largo de años, mientras los años corren sobre él, sobre el director y sobre el proyecto.

Entrevistas, archivos fílmicos personales, escenas de la vida, fragmentos de la figura pública de Kurt en los medios, confluyen para reconstruir lo que nunca está del todo en los libros, el latido del propio autor llevando adelante su vida como el resto de los humanos. Algunas de las joyas de Vonnegut: Desayuno de campeones, Madre noche, Dios le bendiga, Mr. Rosewater, Barbazul, Payasadas.

Av. Hipólito Yrigoyen 511, entrada libre y gratuita por orden de llegada. Cupo 90 personas.

Títeres y Banda Sinfónica al unísono

El Museo Metropolitano de Arte Urbano, que ocupa el subsuelo de la Plaza España, presenta hoy a las 20 el espectáculo Títeres en Banda, El Carnaval Cordobés, un cuento musical inspirado en la suite musical El carnaval de los animales del compositor francés Camille Saint-Saëns, aunque con música propia del compositor Lucas Gordillo. En la suite original la orquesta imita los sonidos y personalidades de varios animales con flauta, clarinete, cuerdas, xilófono y piano. Esta versión adapta estilos y ritmos locales, así como personajes y sonidos de una fauna autóctona. Interpretado por la Banda Sinfónica Municipal con dirección de Pablo Almada, el espectáculo integra la estética sonora con la narración y la magia del teatro de muñecos, en una vistosa realización plástica de Aníbal Arce y Laura Demarco. Gran parte de la magia es aportada por el Centro Integral de Títeres Héctor Di Mauro cuyos intérpretes son Lucía Di Mauro, Carlos A. Piñero y María Laura Gallo.

Segundo subsuelo del MMAU. La entrada es libre y gratuita.

Emociones de una tarde de cine

La programación del Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) comienza esta tarde a las 17 con la película francesa Caso 137 de Dominik Moll (2025), una historia derivada de un hecho real que tuvo lugar en París en 2018. En medio de una marcha del movimiento de los chalecos amarillos, un joven que no era activista recibió un disparo de la policía que le dejó secuelas permanentes. El caso debe ser investigado por una agente de asuntos internos, dispuesta a llegar a la verdad de los hechos, pese a la incomodidad de la fuerza policial y a los sentimientos encontrados en su difícil misión. Hay otro horario a las 21.

La función de las 19 propone Gioia mía (Italia, 2025) dirigida por Margherita Spampinato. Un drama familiar acerca de un niño de diez años a quien sus padres envían a pasar un verano en lo de su abuela siciliana, período en el que se irá aproximando al mundo cultural de la anciana, mientras atraviesa una forma de maduración y descubrimiento de la vida.

Entrada general $5000, jubilados y estudiantes $3500, disponible en boletería.

Exposición de un sentimiento

Continúa abierta a visitantes en el Cabildo de Córdoba (Independencia 30), hasta el 29 de abril, la exposición El Alma de los Clubes, organizada por Cultura AFA. Propone una exhibición fotográfica en la que participan más de veinte clubes, donde se han captado momentos cotidianos de la vida futbolera, en los pasillos del estadio, en la mirada de quien entra por primera vez a la cancha, en el gesto de los cantos tribuneros. Destellos de una cultura deportiva sin igual, al cumplirse un cuarto de siglo de Cultura AFA.

Visitas gratuitas, de 12 a 18.

MIÉRCOLES

Presencia de Teresa Parodi

En la Confitería Oriental tendrá lugar mañana a las 10 un emotivo homenaje musical a una grande de la canción popular argentina, Teresa Parodi. Con la presencia de la referencial artista, participarán en el encuentro el Coro Municipal de Córdoba dirigido por Esteban Córdoba Ferreyra, y la cantante Silvia Lallana junto a Seba Tello y Juan Sanz. Habrá una ronda de prensa con los medios presentes.



Sobre literatura brasileña

En el Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo, 314) el miércoles a las 18 se darán conferencias sobre la obra del escritor brasileño Joaõ Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão: Veredas. Participarán de este ciclo de reflexión y análisis en torno a la obra del referencial escritor, titulado “Veredas, sertões e travessias em João Guimarães Rosa”, la profesora Claudia Campos Soares y el profesor Byron Vélez Escallón. Las conferencias serán en español y portugués, con mediación en ambas lenguas. Organizado por la Cátedra Libre de Cultura Brasileña de la Escuela de Letras, FFyH UNC. Entrada libre y gratuita.