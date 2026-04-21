Piguillem apuntó contra Passerini: "Córdoba esta abandonada"

Este lunes la Casa Radical recibió a los concejales convocados por el Comité Capital de la UCR para la presentación de sus informes legislativos en el ámbito partidario, esto con el objetivo de rendir cuentas en virtud de las exigencia de la carta orgánica partidaria.

Uno de los radicales presentes fue el concejal, Sergio Piguillem, quien aseguró que: "Córdoba está abandonada y el radicalismo debe volver a gobernar”. Esto apuntando contra la gestión municipal de Daniel Passerini.

Al final del encuentro, el encargado de dar el cierre fue el propio Piguillem, que a su vez se perfila como candidato a intendente. El mismo, hizo un llamado a la unidad del radicalismo como condición indispensable para poner fin a un ciclo de gestiones que —según afirmó— han llevado a Córdoba a un estado de degradación inadmisible.