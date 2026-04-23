Enroque corto | Smania, Bedano, Rossi y PJ

Smania pisa fuerte y desafía la unidad

Si había alguna chance de alcanzar una lista única para renovar autoridades en el Partido Justicialista en Villa Carlos Paz, la difusión de un flyer de la candidata del viguismo Libia Smania que arrancó con campaña propia, dio por tierra esa posibilidad.

Informante: ¿Usted creía aún que Vigo bajaría la lista de Smania para darle terreno a los Caserio y su candidato Carlos Quaranta? Déjeme que le diga que no sólo no se bajó, sino que redobló. Sacó afiche, slogan (“Humanizar la política”) y se planta como quien encabeza “la única lista de renovación”, apuntando a los “apellidos enquistados”. Por si no entiende la indirecta.

Alfil: O sea que critica el padrinazgo de su contrincante en las internas del 3 de mayo. ¿Y qué dijo de Gladys Moreno y Enrique López Amaya, la “lista que no fue” y que emparentan a Aviles?

I: Supongo que los engloba al decir que no son “peronistas de verdad”. En un escenario donde el Panal empuja unidad, las dos listas en Carlos Paz ya están a full con campaña propia. La interna no baja escala.”

Tensión con Bedano, secuelas de la paritaria docente

El informante peronista, de prosapia sanfrancisqueña, comentaba con el periodista lo que había dejado la paritaria que ocupó la atención del gobernador durante los últimos dos meses.

Alfil: ¿Ya respiran aliviados?

Informante: Si quiere, lo puede ver así… Pero no vaya a pensar que no quedaron puntos de dolor después de todo esto.

A.: ¿Temen que la conducción haya perdido capacidad de contención de las bases?

I.: Eso ya se había dado por perdido… Lo que preocupa es que hay funcionarios que no han estado a la altura para aceitar el acuerdo. No puede ser que el interior, que siempre fue territorio pacífico al momento de cerrar los acuerdos, ahora se nos haya sublevado.

A.: No lo había visto así… pero usted sabrá cómo funcionan estas cosas desde adentro...

I.: Mire, en Educación hay una secretaría entera para llevar la Coordinación Territorial. Se supone que desde esos lugares se tejen relaciones que sirven para contener estas bataholas. Pero qué vamos a esperar… Somos fantásticos nosotros… el schiarettismo hizo a un lado a la funcionaria que ocupa ese lugar por dinamitar relaciones con todos los actores de la cultura, cuando estaba en Cultura, y ahora nosotros la volvimos a convocar…

Rossi ensaya un movimiento con la seguridad

Desayuno, encuesta y propuestas: el radical busca pararse en agenda sin meterse de lleno en la interna.

Informante: Dante Rossi convoca a un desayuno con periodistas para presentar una encuesta sobre seguridad y propuestas concretas para la ciudad.

Alfil: Cuándo es?

I: Jueves 23, 10 hs, en Avellaneda Art Café.

A: Hay consigna?

I: “La ciudad puede más”, es la consigna.

Unidad en el PJ de Villa Allende

En el marco del proceso de renovación de autoridades del PJ Córdoba, el peronismo de Villa Allende celebró la unidad local.

Informante: En tiempos donde la fragmentación política parece ser la regla, el proceso atravesado en el Partido Justicialista de Villa Allende marca un punto de inflexión que merece ser destacado. La concreción de una lista de unidad, que logró integrar a más del 90% de los sectores que componen el peronismo local, no es un hecho menor

Periodista: En eso tiene razón, sobre todo después de que en el 2023 fueran todos separados, ¿no?

I.: Claro, el PJ local fue dividido en 5 listas y ahora, después de mucho diálogo, estamos prácticamente todos juntos. De hecho, esta semana ya tuvimos la primera reunión de trabajo de cara al 2027, vamos a encararlo con todo.

P.: ¿Entonces, van a disputarle el poder a (Pablo) Cornet?

I.: No tenga la menor duda. Y vamos a ir con los mejores de nuestro espacio.