TableroAbierto | Ricardo Scattolini: "es una vergüenza lo que hace Bornoroni"

En una nueva edición de #TableroAbierto, el exdirector de Pami Río Cuarto, Ricardo Scattolini, compartió su visión sobre las problemáticas que atraviesa el gobierno de la Nación en la actualidad y todo lo vinculado con la obra social.

"Yo cuando entré en gestión pedí una reducción de la dotación para ser más eficiente y ahorrar costos pero esto a los fines de las prestaciones y resulta que ahora siguen tomando gente. Hoy el PAMI tiene más abogados que asistentes sociales", comparó Scattolini.

Según el exdirector, el Pami actualmente no está cumpliendo con las prestaciones que debe cumplir y hay asistentes sociales cubriendo zonas muy grandes. Es por ello que la obra social se llena de acciones judiciales.

"A Gabriel Bornoroni yo no lo escuché nunca dar una respuesta. ¿Cómo no van a dar una respuesta por los afiliados del PAMI? Es una verguenza lo que están haciendo", criticó Scattolini al diputado de Milei.

A nivel nacional, el extitular se puso en contra del desempeño del Ejecutivo afirmando que, vienen dando la misma vieja politica que con los gobiernos anteriores. Además, aseguró que Karina Milei "deja mucho que desear".