Naranjitas: Piguillen anticipó el fracaso de la ordenanza

El concejal radical puso sobre la mesa la discusión reciente sobre los cuidacoches en la capital, "el proyecto siembra más dudas que certezas", indicó.
Municipal07 de mayo de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
PIGUILLEM

Frente a la polémica por el proyecto del oficialismo que cambiará el uniforme de los cuidacoches de color naranja a color marrón, y a su vez los renombrará como "constatadores", el concejal radical, Sergio Piguillem, salió a dar su postura.

"Estamos ante las puertas de un nuevo y rotundo fracaso. El resultado de hacer las cosas a las apuradas es lo que veremos: ninguno de los actores intervinientes se sentirá representado por la norma”, criticó fuertemente Piguillem.

El radical además rememoró los desafíos que quería solucionar el proyecto oficialista, como: darle respuesta y seguridad a los vecinos, cuidar la sana construcción social de las cooperativas y modernizar todo el sistema. "Con esta ordenanza no podemos brindar ninguna solución ante esos desafíos", apuntó el dirigente.

Según Piguillem, la ordenanza no puede solucionar las problemáticas por carecer de certezas por parte de la Municipalidad en base al control. "Si el horario de funcionamiento de las cooperativas se extiende hasta las 20 horas. ¿Qué pasará después, con todo el movimiento nocturno de la ciudad? ¿La Guardia Urbana se hará responsable de cuidar los autos y que no hayan extorsiones? ", argumentó el radical.

A su vez, el concejal analizó cuánto dinero se manejaría en este nuevo sistema teniendo en cuenta la zona céntrica, "son $55 millones de pesos por día, $1.200 millones de pesos mensuales y alrededor de $14.435 millones de pesos anuales. Es un negocio millonario", aseguró Piguillem.

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