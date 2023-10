Una vía de comunicación legitimada

J.C. Maraddón

El mundial de Qatar representó uno de los puntos más altos de la conversión del fútbol en una de las actividades centrales de la industria del entretenimiento, sector de negocios que ha modificado en grado sumo las características de este deporte, privilegiando la obtención de ganancias por encima de cualquier otro objetivo. Cada vez más caras y más difíciles de conseguir, las entradas para los partidos suelen ser por estos días un privilegio de pocos, en tanto la mayoría de las personas sigue las alternativas de los encuentros por televisión o por cualquier otro dispositivo, siempre y cuando pague el correspondiente canon para poder hacerlo.

Después de aquella Copa del Mundo cosechada por Argentina, el siguiente paso fue la venta de Lionel Messi al Inter de Miami, ya analizada en estas páginas como el ingreso formal del astro rosarino al mundo del espectáculo, que tiene en la Florida el epicentro donde las culturas anglosajona y latina confluyen y se potencian entre sí. Con un ídolo de semejante envergadura residiendo en la Costa Este estadounidense y jugando en el torneo de la MLS, quedan muy pocas dudas acerca de hacia dónde se orientan las antenas futbolísticas, atentas al próximo mundial que se disputará, justamente, en Norteamérica.

Quizás sea entonces esta disciplina deportiva a la que haya que atender para tener una idea más precisa del rumbo que tomará ese sector de la economía que provee de bienes y servicios para nuestro tiempo de ocio. Si operadores de la importancia de Apple TV han empezado a tallar alrededor de la presencia de Messi en la liga de los Estados Unidos, puede inferirse que por allí pasa el meridiano de los intereses de los inversores en este momento, aunque la lesión que padece nuestro crack les esté complicando las proyecciones de los réditos a conseguir.

Como dato no tan anecdótico, que figuras archifamosas del jet set internacional se sienten en las tribunas de los estadios para ver jugar al diez argentino, también da la pauta de cuántas expectativas genera la magia de ese botín izquierdo en el que muchos ven la multiplicación de sus fortunas en un futuro para nada mediato. Y si esas estrellas se inclinan ante la majestuosa gambeta de Lionel Messi, eso significa que él no sólo está a la par de esas celebridades, sino que hoy por hoy es capaz de convocarlas con su juego, una virtud que no muchos detentan.

Algo de ese porvenir que el fútbol nos anticipa, tuvo también como protagonista a Messi, con la entrevista exclusiva que le realizó Migue Granados para su programa “Soñé que volaba”, que se emite por el canal de streaming Olga, de cuya creación el humorista es uno de los responsables. Disponible en YouTube y Twitch, este emprendimiento que nació en junio pasado como una competencia para Luzu TV adquirió con el reportaje al capitán de la selección una visibilidad inusitada, que se reflejó en la cobertura que los medios tradicionales le otorgaron a las declaraciones que hizo en esa ocasión el futbolista.

Hasta la propia Luzu TV retransmitió el diálogo de Granados con Messi, lo que demuestra que la apuesta de Olga fue contundente, a la par que confirma que las reglas de convivencia en el mercado online son distintas a las que han regido entre las señales de televisión. Hasta ahora, todo indica que hacia este modo de comunicación se dirigen las preferencias de las nuevas generaciones, aunque el panorama es tan dinámico que no vale la pena hacer pronósticos a largo plazo. Sólo cabe decir que si Messi eligió esta vía para mantener una conversación pública, tal vez sea hora de tomar a Olga en serio.