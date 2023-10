Por Julieta Fernández

El intendente Juan Manuel Llamosas activó el modo campaña y su imagen comenzó a circular en un spot de campaña de Hacemos por Nuestro País, en el que el mandatario riocuartense le pide a los vecinos de la ciudad que acompañen al gobernador Juan Schiaretti en las elecciones presidenciales de Octubre. El debate del domingo también le dio pie a Llamosas para demostrar fidelidad al modelo Córdoba.

“El único candidato que tiene propuestas y soluciones para los problemas de la Argentina es Schiaretti. Nuestro candidato es el más solvente, el más preparado y el único con una experiencia de gestión exitosa para hacer de nuestra patria, de una buena vez, un país normal”, manifestó Llamosas en su cuenta de Twitter (ahora “X”). La aparición del intendente en el spot de Hacemos contenía un mensaje similar y agregaba el factor localista a la ecuación. “No imagino ser cordobés y no votar a un candidato de Córdoba”, fue una de las ideas más fuertes del mensaje del intendente de la Capital Alterna.

Los mensajes del intendente podrían responder a varias cuestiones. Una de ellas, tratar de hacer buena letra para contrarrestar la derrota de Hacemos Unidos en Río Cuarto en las elecciones provinciales y también el pasado 13 de agosto, con la “ola violeta” de La Libertad Avanza que arrasó en los tres circuitos de la ciudad.

En términos fácticos y a juzgar por el resultado de las PASO, Schiaretti no tiene chances de ganar la elección presidencial. No obstante, desde el PJ local apuntan a realzar la figura del gobernador a partir de argumentos como “si Schiaretti no es importante, ¿por qué hay candidatos que le sugirieron que se baje?”, en referencia al planteo de Patricia Bullrich, horas antes de su última visita a Río Cuarto.

El llamosismo se alineó fuertemente a la consigna schiarettista que apunta a “El voto que vale”. “Sabemos que va a ser difícil, pero también sabemos que los cordobeses ofrecemos a uno de los nuestros, el gringo Juan Schiaretti, un gobernador exitoso que ahora quiere aportar toda su experiencia para sacar a flote a nuestra patria”, fue otro de los mensajes que Llamosas publicó recientemente en sus redes sociales.

Los movimientos del llamosismo ante un eventual balotaje son los que generan más incertidumbre. Si se tiene en cuenta la elección presidencial del 2019, Llamosas se plegó a la postura de Juan Schiaretti y se limitó a hacer campaña por la boleta corta de Hacemos por Córdoba (que llevó a Carlos Gutiérrez como candidato a diputado). En cuanto a los candidatos a presidente de ese momento, optó por mantenerse al margen, al igual que el mandatario provincial. La pregunta del millón es si, ante un eventual balotaje, Llamosas se la “jugará” por alguno de los candidatos o actuará de manera similar al 2019.

Desafíos post Octubre

El escenario incierto en materia económica seguramente implicará complejidades a la hora de elaborar el presupuesto municipal del 2024. Si se tiene en cuenta que el presupuesto suele presentarse a fines de octubre, la fecha resulta incómoda en caso de que haya segunda vuelta en noviembre. Desde el bloque PAIS, consideran que el oficialismo debiera tener en cuenta la posibilidad concreta de que haya un cambio de rumbo económico en el plano nacional, que seguramente incidirá en aspectos como el desembolso de subsidios para los respectivos municipios.

Pero esto difícilmente se vea antes de las elecciones presidenciales, ya que el llamosismo se mantendrá leal al discurso pro Schiaretti y la consigna “El voto que vale”. Aunque ahora reconocen “dificultades” para lograr el objetivo, los referentes del schiarettismo duro mantienen su discurso optimista, pese a no corresponderse con los resultados de las elecciones primarias.