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Municipio de Rio Ceballos sigue creciendo con obras que dejan huella

La demolición del Ex Aciso ya comenzó: avanzan las primeras tareas en el interior del edificio.
Provincial22 de julio de 2026 Página especial

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La Municipalidad de Río Ceballos dio inicio a una de las intervenciones urbanas más importantes de la historia reciente de la ciudad. 

Mientras en el exterior ya se completó la instalación de los vallados y las estructuras de protección necesarias para garantizar la seguridad del entorno, en el interior avanzan las primeras tareas de demolición, conforme al plan técnico previsto para la intervención.

 Los trabajos comenzaron con el control de la infraestructura de servicios existente, la verificación de las condiciones estructurales del edificio y la adecuación de los distintos sectores para permitir el ingreso seguro de los equipos y el desarrollo de la obra.

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 Como parte de esta etapa inicial también se ejecutó el armado de vallados horizontales de protección en doble altura y, sobre calle San Martín, de hasta cuatro niveles, además de cerramientos verticales mediante media sombra y estructuras rígidas de caños y chapas. Estas medidas buscan proteger tanto a los trabajadores como a quienes circulan diariamente por el sector.

 En paralelo, ya comenzaron las tareas de demolición interior, que incluyen la remoción de carpetas y cargas de compresión sobre las losas para el arrostramiento de perfiles metálicos, además de la demolición de muros, vigas, columnas y losas. Asimismo, se realizó la demarcación de las zonas de trabajo y la implementación de los protocolos de seguridad previstos para cada etapa.

La intervención se desarrollará de manera progresiva, siguiendo una planificación técnica que prioriza la seguridad, el ordenamiento del área y el correcto avance de una obra de gran complejidad.

 La demolición del Ex Aciso representa una decisión histórica del Gobierno de la Ciudad, que eligió dar una solución definitiva a un edificio cuya construcción comenzó en 1976, se detuvo al año siguiente y permaneció durante décadas como una de las postales más representativas de una obra inconclusa.

 Con el inicio de estos trabajos, Río Ceballos comienza a transformar uno de los espacios más emblemáticos de su centro urbano, dando un paso firme hacia una ciudad más segura, ordenada y preparada para el futuro.

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