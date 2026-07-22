Dólar Oficial
--
Reuters · Real Time
Dólar Tarjeta
--
Reuters · Real Time
Dólar Blue
--
Reuters · Real Time
Dólar MEP
--
Reuters · Real Time
Contado c/Liqui
--
Reuters · Real Time
Riesgo País
496
Reuters · Real Time

Judiciales vuelve al paro

El gremio conducido por Cortelletti cerrará la semana con una medida de fuerza de 60 horas. El TSJ, impasible, deja correr el reclamo. Y la Provincia define hasta donde se proyectará la “Equidad Jubilatoria”. 
Provincial22 de julio de 2026Felipe OsmanFelipe Osman
IMG_4141

El conflicto judicial ha entrado en una instancia difícil de comprender. El sindicato que nuclea a los empleados de la Justicia Provincial informó el lunes que desde el miércoles al mediodía habrá paro, y después de dos semanas de feria el funcionamiento del tercer poder comprenderá apenas 36 horas esta semana: el martes y la primera mitad del miércoles.

Si además se cuenta que el conflicto, que lleva cinco meses activo, acumula 25 días de paro en el interior y 22 en capital, lo que no puede dejar de asombrar es la perfecta impasibilidad del Tribunal Superior de Justicia, primero, y de la Provincia, después.

Todo empresario, comerciante, trabajador despedido, actor, accionado, víctima, imputado, u operador judicial de uno u otro lado de la barandilla sabe que los tiempos de la Justicia son absolutamente irrazonables, que entorpecen el ritmo de la actividad económica y que representan una pesada carga para cualquiera que se encuentre enredado en expediente judicial. Sin embargo, el conflicto, que lastra el ya pesado funcionamiento del aparato judicial, no convoca la atención de las autoridades.

No hay una nueva oferta, ni hay descuentos por días de paro. Solo hay silencio. Como si, en realidad, el funcionamiento de la Justicia fuera plenamente satisfactorio y las medidas de fuerza que plantea el sindicato ni siquiera le hicieran mella.

En ese marco el conflicto continúa vivo entrado el segundo semestre, y se mixtura con el descontento generalizado de los gremios afectados por la declamada ley de Equidad Previsional. Votada a fines del año pasado, la ley 11.087 no elevó los aportes de los estatales a la Caja, sino que autorizó al Ejecutivo a hacerlo por vía reglamentaria. Le diferencia no es menor.

El Ejecutivo fue facultado a administrar ese equilibrio con el pretexto de blindar la seguridad del sistema previsional, pero si por otra hendija entra aire, esa misma capacidad de muñequeo para elevar los aportes debería ser empleada para aflojarle la cincha a los estatales.

De hecho, un fallo del TSJ ya advirtió que el techo de los aportes extraordinarios no debería superar la barrera del 6 por ciento. Y el Gobierno Provincial ya consiguió que la Nación duplicara los aportes a la Caja pasando de 5.000 a 10.000 millones mensuales.

¿Puede la morigeración de estos aportes convertirse en una válvula del Centro Cívico para descomprimir con los gremios?

 

La propuesta rechazada por Judiciales

Justo antes de comenzar la feria judicial, Agepj rechazó una oferta del TSJ que llegó después de cuatro meses de reclamo, y que se componía de la siguiente manera:

Para Auxiliares y Ayudantes, la finalización del acuerdo de equiparación salarial durante este año, respetando el cronograma previsto más un adicional extraordinario no remunerativo de 140.000 pesos a cobrar por única vez con los haberes de julio.

Para Escribientes y Auxiliares Ayudante, el adelanto total de las cuotas pendientes (3ra y 4ta) del acuerdo de equiparación, de tal modo que quedara completamente perfeccionado en julio, finalizando los tramos no remunerativos del proceso este año.

Para el resto de las categorías, el adelanto de una cuota adicional (la cuota 3), que se acumularía a la cuota 2 pautada para julio, por lo que en julio se percibirían ambas de forma simultánea, mientras la cuota pendiente (la 4ta) prevista originalmente para julio de 2028, se adelantaría a julio de 2027.

 

Te puede interesar
Matías-Gvozdenovich (1)

Matías Gvozdenovich, el candidato de Ferrer y de De Loredo

Carolina Biedermann
Provincial22 de julio de 2026
El oficialismo de la UCR cordobesa ya tiene candidato para la interna. Matías Gvozdenovich, presidente de bloque en la Legislatura, fue confirmado para el 20 de septiembre. Mientras tanto, se abren canales de diálogo para intentar un armado de consensos. La fecha más importante será la de las alianzas de núcleos, donde se conocerá oficialmente de qué lado está cada uno.
legislatura-de-cordoba

El juecismo pone el ojo en la deuda provincial

Gabriela Yalangozian
Provincial22 de julio de 2026
El Frente Cívico presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Martín Llaryora explique el crecimiento del endeudamiento y las condiciones del anticipo de $400 mil millones otorgado por el Gobierno de Javier Milei.
Lo más visto
calvo1

Manuel Calvo: “Con la llegada de Santilli se abrió una nueva etapa de diálogo con Nación”

Ariel Bogdanov
Provincial21 de julio de 2026
El flamante Jefe de Gabinete analizó el nuevo escenario político tras la apertura de diálogo con la gestión de Javier Milei y detalló la estrategia provincial para sostener la contención financiera y de obra pública en los municipios. Además, de cara a 2027, ratificó que no tiene aspiraciones personales y que su único objetivo es trabajar para lograr la reelección del gobierno provincial.
Casa-Radical-Gde

Primavera radical: la interna pasó al 20 de septiembre

Carolina Biedermann
Provincial21 de julio de 2026
El Comité Provincia se reunió este lunes y aprobó el calendario electoral para las internas 2026. El cronograma fija el 6 de agosto como cierre de alianzas de núcleos, el 11 de agosto como fecha de presentación de listas y el 20 de septiembre para la elección interna.