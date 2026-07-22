Calvo con Santilli, una foto para la oposición (y para la trama interna)

Manuel Calvo debutó como jefe de Gabinete de Martín Llaryora con una reunión tête-à-tête con la nueva estrella del sistema político, su homólogo nacional Diego Santilli, en un encuentro que deja entender que Córdoba y la Nación recuperaron algo más que la buena sintonía y que el entendimiento festejado la semana pasada por el Panal tiene un hilo rojo que lleva a lo electoral.

Podría haber sido solo la foto, ya creadora de incertidumbre para la oposición local y señalética para la trama interna del llaryorismo, pero el funcionario cordobés se explayó sobre lo que sucedió en la “muy buena reunión de trabajo”, donde se abordaron temas de la agenda bilateral entre el Gobierno de la Provincia y el Gobierno nacional.

Uno de los temas de los que se habló en la Casa Rosada, donde fue el encuentro, tuvo que ver con el traspaso definitivo de la ruta nacional 19 a la provincia, punto abordado horas antes de que Maximiliano Pullaro, gobernador radical de Santa Fe, tenga su approach con Santilli por la cesión de la AU12 que recorre esa provincia. Como Llaryora, Pullaro forma parte de Provincias Unidas, un espacio de centro al que Javier Milei le está dispensando atención de luxe con adelantos de coparticipación vía el “Colo”. “Planteamos al Gobierno nacional el traspaso definitivo de esa ruta a la Provincia para que seamos los cordobeses quienes terminemos de construirla y podamos hacernos cargo de su administración”, señaló el jefe de ministros cordobesista.

En su posteo de IG, Calvo explicó que la conversación con el funcionario nacional estuvo destinada a las deudas de la Nación con Córdoba por el Consenso Fiscal, a los cumplimientos por la Caja de Jubilaciones provincial tras el acuerdo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, más eufemísticamente, a lo que la provincia viene asumiendo económicamente tras el retiro del estado nacional. No manifestó nada sobre el gran objetivo de Llaryora, las autorizaciones para más toma de crédito destinado a obras e inversión.