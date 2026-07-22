Calvo con Santilli, una foto para la oposición (y para la trama interna)
Provincial22 de julio de 2026Bettina Marengo
El flamante jefe de Gabinete debutó en su cargo con la nueva estrella del sistema político. La ruta 19, los fondos, la foto.
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Redacción AlfilEnroque Corto21 de julio de 2026
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