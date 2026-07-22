Llaryora recibe a Pullaro y Frigerio para inaugurar sede de Región Centro

La semana pasada Alfil adelantaba que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, quieren transformar a la cabecera del departamento San Justo en una especie de nueva “Bruselas argentina”. Ahora se confirmó el día de inauguración de la flamante sede de Región Centro, central operativa de uno de los bloques productivos más importantes del país, con un rol estratégico como punto de encuentro entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

El acto está previsto para el próximo 28 de julio y los flashes estarán puestos en el encuentro de los tres gobernadores, Martín Llaryora de Córdoba, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.

Una cumbre que se va llevar todas las miradas, ahora ya finalizado el Mundial, y con la campaña en el horizonte cercano, sin dudas servirá para analizar la proyección de Provincias Unidas, y el vínculo de Frigerio dentro (o fuera) de este esquema, del cual se muestra más alejando en el último tiempo y más cercano a Milei. Llaryora mismo ya no está en la posición de cuando se creó el espacio de centro que llevó a Juan Schiaretti como candidato a presidente primero y luego como primer diputado nacional. Las necesidades mutuas permitieron un entendimiento entre el Panal y la Casa Rosada que por ahora se mide en adelantos de coparticipación y ATM para Córdoba y el incipiente compromiso del llaryorismo de no poner el año que viene al PJ a trabajar en contra de la reelección de Milei.

Inauguración y acto

Tras casi un año de obra se pondrán en marcha las oficinas céntricas. Será en un edificio que originalmente albergó a la sucursal central del Banco de Córdoba y donde además se concentrarán dependencias de la Comunidad Regional San Justo y de la Municipalidad. Para ese día, que se espera la presencia de los tres gobernadores que componen este bloque.

regional, además de inaugurar el edificio y recorrerlo, luego está previsto que los mandatarios participen de un acto en el Superdomo en el que se procederá al traspaso de la presidencia Pro tempore a Entre Ríos, por parte de Córdoba.

Además se realizará el informe de gestión de la Presidencia Pro tempore 2025-2026, a cargo de la Mesa ejecutiva. En la ocasión, se realizará un balance y se presentarán proyectos que buscan fortalecer y seguir promoviendo el desarrollo del territorio.

En esta sede se centralizarán las tareas técnicas, políticas y administrativas necesarias para coordinar el proceso de integración regional y dar continuidad a las políticas conjuntas impulsadas por las tres provincias. Además, en el mismo edificio se trasladarán diferentes áreas del municipio, que funcionarán en el lugar.

El espacio principal cuenta con una sala de conferencias junto a tres oficinas para lo que son los distintos gobiernos tanto de Córdoba, de Santa Fe como de Entre Ríos. También se adecuaron las instalaciones sanitarias, cocina y oficinas nuevas, tanto para el público en general que pueda asistir a las conferencias como para las distintas dependencias provinciales. También cuenta con un espacio principal destinado a auditorio con la mejor tecnología, butacas de última generación y tratamiento acústico.

Bernarte celebra

El propio intendente Damián Bernarte destaca la importancia de esta designación por parte de las tres provincias y asegura que la elección de San Francisco no es casual. Se lo atribuye a su ubicación geográfica que la convierte en un punto de convergencia natural para los gobiernos.

provinciales, facilitando el desarrollo de reuniones institucionales, mesas ejecutivas y foros vinculados a la producción, la innovación y el desarrollo económico. “En este contexto, la ciudad se proyecta como un espacio clave para la toma de decisiones y la articulación de acciones concretas que fortalezcan la integración”, indica.

“Nos convierte en la capital de la Región Centro, un lugar donde se llevarán a cabo reuniones y actividades vinculadas con políticas impulsadas desde las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos”, sostiene el mandatario municipal.