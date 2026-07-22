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Axelistas cordobeses a La Plata, por un lugar en el armado nacional

El movimiento “Es por AK” mantuvo un encuentro con el ministro de Gobierno de Axel Kicillof para analizar el escenario político de Córdoba para la construcción del proyecto electoral.
Provincial22 de julio de 2026Gabriela YalangozianGabriela Yalangozian
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Por G. Y.

Mientras el peronismo nacional sigue buscando un liderazgo que ordene al espacio, el gobernador bonaerense Axel Kicillof continúa dando señales de que su proyecto político trasciende los límites de la provincia de Buenos Aires.

La reunión realizada el viernes en La Plata entre dirigentes cordobeses y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, constituye mucho más que un encuentro partidario: refleja la decisión de comenzar a construir una estructura nacional con presencia territorial y mirada federal.

La convocatoria reunió a referentes del recientemente conformado Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Córdoba, un espacio que busca convertirse en la expresión provincial del armado político que impulsa Kicillof. La coordinación estuvo a cargo del ex legislador provincial Omar Ruiz, uno de los principales articuladores del sector en la provincia.

No resulta casual que el kicillofismo busque instalarse en Córdoba. Se trata del segundo distrito electoral del país y uno de los más esquivos para el kirchnerismo durante las últimas dos décadas. Ganar la provincia parece hoy una meta lejana, pero construir representación política propia se vuelve una necesidad para cualquier dirigente que aspire a competir por la Presidencia en 2027.

Más que una foto, el encuentro buscó demostrar que existe una red política en expansión capaz de articular dirigentes con trayectorias diversas bajo un mismo objetivo: fortalecer la figura de Axel Kicillof como eventual conductor del peronismo nacional.

Durante la reunión con Carlos Bianco, considerado uno de los principales estrategas políticos del gobernador bonaerense, los dirigentes transmitieron el trabajo organizativo que vienen desarrollando en Córdoba y expresaron su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Kicillof. Otro de los ejes del encuentro fue el rechazo a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Los dirigentes analizaron la situación política nacional, la realidad de Córdoba y de los gobiernos locales, además de intercambiar miradas sobre el escenario económico y social que atraviesa el país.

La reunión también incluyó una agenda ideológica. Se abordó el legado político del papa Francisco y se planteó la articulación entre el Instituto Soberanía y el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), dos espacios pensados para elaborar propuestas y dar sustento programático al movimiento.

Estuvieron en la capital de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Comuna de Villa Ciudad Parque (Calamuchita), Diego Ruiz; el ex Legislador Provincial por Río Cuarto, Eduardo Massa; el ex Concejal Santa María de Punilla y director del Instituto Soberanía, Julio Moyano; el dirigente del MDF del Departamento Río Segundo, Walter Sosa; la vicepresidenta de FORJA Córdoba, Graciela Corra; la ex Concejal de Cosquín, Noelia Pol; la referente de San Francisco, Fernanda López Almada; el coordinador de "Compromiso Francisco", José Pepe Márquez, de Córdoba capital; la secretaria provincial de género, del Frente Grande Córdoba, Sonia Golzman; el representante del MDF Villa Carlos Paz, Eduardo Macat; Marcelo Romo, del MDF Vivienda, por Córdoba capital y por el MDF Malvinas Argentinas, Rubén Daniele.

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