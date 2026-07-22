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Matías Gvozdenovich, el candidato de Ferrer y de De Loredo

El oficialismo de la UCR cordobesa ya tiene candidato para la interna. Matías Gvozdenovich, presidente de bloque en la Legislatura, fue confirmado para el 20 de septiembre. Mientras tanto, se abren canales de diálogo para intentar un armado de consensos. La fecha más importante será la de las alianzas de núcleos, donde se conocerá oficialmente de qué lado está cada uno.
Provincial22 de julio de 2026Carolina BiedermannCarolina Biedermann
Matías-Gvozdenovich (1)

Con el calendario electoral cocinado, el oficialismo de la Unión Cívica Radical cordobesa confirmó que Matías Gvozdenovich será el candidato a presidente del partido para ocupar el lugar de Marcos Ferrer.  La UCR comenzó a ordenar su tablero interno de cara a la renovación de autoridades prevista para el 20 de septiembre de este año.

La confirmación llegó desde fuentes oficiales, aunque en el entorno partidario aclaran que todavía quedan instancias de diálogo y negociación antes de llegar a la primavera electoral. En ese esquema, la fecha verdaderamente clave no será la de la elección interna, sino la de la conformación de alianzas, momento en el que se terminará de definir el posicionamiento de cada uno de los núcleos internos de la UCR.

En la interna del 2024 se conformaron dos grandes alianzas que terminaron operando por los años siguientes, en conjunto. Fueron las de “Generación X”, liderada por Rodrigo De Loredo y “Más Radicalismo”, de línea mestrista. Para este nuevo round, el oficialismo calcula que no habrá grandes modificaciones en los núcleos que forman parte de la alianza de Generación X.   

La incógnita sobre la continuidad está sobre los núcleos que buscan disputar la candidatura a intendente por la ciudad de Córdoba. Puntualmente existe una presión creciente para obtener garantías políticas y electorales dentro del futuro esquema partidario, y sobre las candidaturas por la ciudad. “Dar garantías en política, faltando tanto tiempo para las elecciones y sin una interna resuelta, resulta difícil”, aseguró una fuente boinablanca.

Más allá de la definición del candidato del oficialismo, en la UCR admiten que la verdadera disputa se jugará en las próximas semanas, cuando comiencen a cerrarse los acuerdos y quede en evidencia de qué lado se ubicará cada sector del radicalismo cordobés.

Gvozdenovich es un dirigente que viene alcanzando consensos desde hace un tiempo, y que tiene el respaldo de varios núcleos, incluso por fuera de los aliados al oficialismo. Este año no solo se sumó a los recorridos por el interior, y mantiene diálogo con todos los legisladores de su partido, en el marco de su rol como jefe de la bancada colorada. También tomó la batuta en los recorridos por la capital en donde logró sumar a los distintos precandidatos por la ciudad de Córdoba.

Desde la tercera vía interna, comandada por Dante Rossi, quien propone como candidato al intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, emitieron un comunicado en donde expresaron: “Hemos dicho públicamente que vamos a participar de las elecciones internas previstas para el 20 de septiembre. Pero ojo con las trampas y las actitudes mafiosas que buscan impedir la presentación de listas de los que pensamos distinto”, enunciaron. De esta forma ya adelantaron que si quieren la interna y que no van a negociar acuerdos.

Los dirigentes nucleados en Córdoba con Todos, espacio que conduce Juan Jure, denunciaron “trampas y actitudes mafiosas” para impedir la presentación de listas en la interna radical prevista para el 20 de septiembre. Sostuvieron que la agrupación no debe realizar un nuevo trámite de reconocimiento, ya que se trata de un núcleo interno permanente, y que participó en anteriores elecciones partidarias. Además, reclamaron que el proceso electoral sea “transparente, sin exclusiones ni trampas”, y advirtieron que cualquier irregularidad podría terminar judicializada.

La nota fue firmada por Quiroga, Juan Jure, Carlos Briner, Sebastián Peralta, Yanina Pérez, Cristian Canalis, Dante Rossi, Arnoldo Quinteros y Osvaldo Villalón

 

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