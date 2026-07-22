Enroque corto en Río Cuarto | Riego automático | La vuelta de los viejos

Riego automático

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre el planteo que realiza el bloque Primero Río Cuarto sobre la prestación de servicios públicos por parte del municipio. Esta vez, sobre un sistema de riego automático.

Informante Concejo: Triste jornada post final del Mundo pero la política ya empezó a dar vuelta la página y volver a lo suyo. Por ejemplo, Primero Río Cuarto lanzó un video sobre el sistema de riego automatizado en la remodelación de la avenida Sabattini. Dicen que ese sistema no está activo porque siguen pasando los camiones cisternas o regando a la vieja usanza y como hacían nuestros abuelos con la vereda: con mangueras.

Periodista: Tenían razón los que decían que al vecino, lo que más le importa, es lo que pasa a pocos metros de su casa. Y sobre todo lo vinculado al ABL (alumbrado, barrido y limpieza).

I C: Es una realidad. Acá el bloque está diciendo que se anunció una cosa y se hizo otra. ¿Qué pasó con el sistema de riego automático por el que se invirtieron millones de pesos? ¿Nunca se puso en marcha? Plantean ese interrogante y piden que el oficialismo diga en qué situación se encuentra eso.

P: Veo que el video es parte de la serie de reclamos que vienen publicando en el bloque. “La ciudad que no te muestran”.

I C: Justamente por esto: las cosas cambiaron bastante en los últimos 10 años pero a la vez, no tanto. Pero acá creo que hay algo distinto a otros reclamos que han publicado antes. Acá no dicen que el servicio no se preste. No están denunciado la “falta de servicio” sino saber qué pasó con ese sistema de riego moderno que alguna vez se anunció.

La vuelta de los viejos

El periodista dialogaba con su informante sobre una particularidad que empieza a verse en los armados electorales de cara al 2027.

Informante: Nos sorprendemos porque Messi juega un mundial a los 39 años, pero hay gente que no puede dejar el poder político, ni con 70 ni con 80 años.

Periodista: Me han comentado que hay exintendentes que no pudieron seguir sus mandatos con lo que fue la prohibición de la re-re, pero que están viendo de meterse en carrera de nuevo.

I: Es así, pero ¿viste que el fenómeno no es sólo de los ex intendentes?

P: Claro. Hay diputados, senadores, funcionarios…

I: O presidentes de cooperativas. En Berrotarán están hablando del caso de Jorge Battaglia. Estuvo casi 30 años al frente de la Cooperativa Eléctrica y, con casi 80 años, decidió presentarse otra vez para conducir la institución. En su momento quedó en el centro de la polémica cuando se conocieron los ingresos que percibía como presidente de la cooperativa. Creo que era algo así de 5 millones de pesos por mes y con un dólar más barato que ahora (risas).

P: Recuerdo algo…

I: Más allá del caso, lo curioso es que el fenómeno se repite. Ex intendentes, ex presidentes de instituciones... hay una generación que no parece dispuesta a entregar la lapicera. Capaz es nostalgia…o tal vez la certeza de que el poder envejece mucho más lento que quienes lo ejercen.