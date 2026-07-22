El desempeño de la recaudación, termómetro del Presupuesto 2027

El último informe de recaudación del Municipio mostró un dato que, a priori, sería “positivo”: entre junio del 2025 y junio del 2026, los ingresos totales del Ejecutivo crecieron un 8,7% en términos reales. En concreto, el total de ingresos se incrementó en un 44% pero, sobre la base de la inflación registrada en ese período (que fue del 33%), el crecimiento real rozó el 9%.

Mientras inicia la segunda mitad del mandato de Guillermo De Rivas, la recaudación ha mejorado levemente en algunos ítems y en términos generales, pero se siguen observando algunas constantes como, por ejemplo, Comercio e Industria. El tributo más importante para las arcas municipales sigue mostrando una caída que, entre junio del 2025 y el mismo mes del 2026, fue del 9%.

Según el informe que publicó el CECIS actualizado a junio, en Río Cuarto hay aproximadamente 250 locales desocupados de un total de 2130. La caída de la actividad económica sigue siendo la principal explicación en el decrecimiento de la recaudación de este ítem y, cabe recordar, aún continúa el litigio entre el gobierno local y Banco Nación por el cobro de dicha tasa municipal. Comercio e Industria representa, aproximadamente, el 30% de los ingresos tributarios propios del Municipio y, por ello, su caída sostenida sigue siendo motivo de preocupación en el Ejecutivo.

En ese marco, el Inmobiliario y EMOS están ganando más centralidad en los ingresos genuinos y no es casualidad que, a partir de esto, el Ente Municipal de Obras Sanitarias esté llevando a cabo algunas de las obras más ponderadas por la actual gestión. Por ejemplo, el plan de obras de $7800 millones para el oeste de la ciudad que incluye obras de infraestructura y que se comprende dentro del Plan Maestro del Agua, a partir de un esquema público-privado. El EMOS incluso lleva adelante un plan de bacheo (que ha sido cuestionado por el nazarismo, ya que consideran que dichas acciones corresponderían a la secretaría de Obras Públicas).

Hace al menos cuatro años, el EMOS comenzó a manifestar un proceso de mejora en el nivel de recaudación (teniendo en cuenta que, previamente, el ente de Obras Sanitarias registraba un alto nivel de morosidad). La variación porcentual de este ítem fue de un 21,9% en el acumulado a junio de este año, en comparación con junio del 2025.

En el caso del Inmobiliario, fue el ítem que mejor desempeño registró con un incremento real del 28% en el acumulado y, según el informe de la secretaría de Economía, esta contribución pasó de $615 millones a $932 millones, registrando un crecimiento del 52% en relación a junio del año pasado. En tercer lugar, se ubicó el F.O.P (Fondo de Obras Públicas) que registró una variación positiva del 9,8% en el acumulado. Un ítem que registró una muy leve recuperación fue el Impuesto Automotor, con una variación del 2% interanual y, según el documento, un crecimiento frente a junio del 2025 de un 12%.

El informe también resalta que los fondos coparticipados registraron una caída interanual real del 4%, lógica que, más allá de las últimas variaciones, se sigue sosteniendo y sigue preocupando a los municipios.

Previo al debate del Presupuesto 2027, es muy probable que el Ejecutivo acuda a una herramienta como la ampliación presupuestaria. La última ampliación, que se discutió en octubre del año pasado, trajo aparejado un debate sobre ciertas facultades que se le pretendían atribuir a la secretaría de Economía para reasignar recursos “y seguir prestando servicios de calidad”, según manifestaron desde el oficialismo en aquel momento. La crítica situación económica y una recaudación que, aunque con mejoras en ciertos ítems, sigue sin recuperarse del todo, lleva a pensar en que es factible que este año se requiera la misma herramienta.

En diciembre del año pasado, el bloque La Fuerza del Imperio del Sur planteó un interrogante en el informe anual de diciembre y le manifestó al secretario de Economía, Pablo Antonetti, que “si se registra hace tiempo una caída en Comercio e Industria, ¿qué lógica lleva a pensar en un presupuesto que prevé posibilidades de crecimiento en la recaudación?”. En la mitad de la gestión De Rivas, estos números forman parte de una postal que, aún con leves mejorías, hace tiempo muestra un diagnóstico que no debiera soslayarse a la hora de elaborar el próximo presupuesto.

Desarrollo emprendedor: están abiertas las inscripciones

Se trata del Módulo “Negocios con propósito: emprendimiento sostenible y economía circular” del Programa que lleva adelante el Centro de Cultura Emprendedora de la UNRC dependiente de la Secretaría de Extensión y Desarrollo.

Este nuevo módulo está dedicado a la economía circular y los modelos de negocio sostenibles, una propuesta de formación orientada a quienes buscan fortalecer sus proyectos incorporando criterios de sostenibilidad, innovación e impacto positivo.

La capacitación propone conocer herramientas para diseñar modelos de negocio capaces de generar valor económico, social y ambiental, promoviendo el uso eficiente de los recursos, la reducción de residuos y la aplicación de principios de economía circular.

Durante el cursado se abordarán contenidos vinculados a los modelos de triple impacto, estrategias para incorporar la sostenibilidad en los emprendimientos, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), indicadores para medir el impacto social, ambiental y económico, y metodologías para evaluar y comunicar los resultados de cada proyecto.

Además de los contenidos teóricos, el módulo contempla actividades prácticas como el diseño de un plan de sostenibilidad para un emprendimiento, la elaboración de informes de impacto, la identificación de oportunidades de economía circular y el análisis de experiencias de organizaciones que integran criterios de triple impacto.

La propuesta estará a cargo de Carolina Solaro y Belén Celli, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y las clases se desarrollarán los miércoles y viernes, de 18 a 20 de manera virtual y quedarán grabadas para acceso asincrónico. El módulo tiene un arancel de $50.000 y cuenta con becas del 100 % para estudiantes de la UNRC y 25 % de descuento para docentes, no docentes y graduados de la Universidad, presentando la documentación correspondienteLas personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected] o por WhatsApp al 358 4922383.