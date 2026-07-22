Destino Expo Rural, el escenario más concurrido del camino al 2027

La platea del acto central de la Expo Rural, una parada clave de la campaña. La muestra se realizará del 2 al 6 de septiembre.

La campaña del 2027 todavía no tiene formalmente fecha de largada, pero en Córdoba ya empieza a encontrar algunos de sus escenarios habituales. Uno de ellos volverá a ser el campo. Con el inicio de la temporada de exposiciones rurales del interior provincial, la dirigencia política comienza a mirar un calendario que, históricamente, funciona como una vidriera para mostrar dirigentes, anticipar alianzas y medir el vínculo con uno de los sectores más influyentes del electorado.

La gran cita será en septiembre, con una nueva edición de la Expo Rural de Río Cuarto, organizada por la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC), una de las entidades ruralistas más importantes del interior argentino. La muestra se desarrollará del 2 al 6 de septiembre, aunque la previa comenzará en los próximos días con su lanzamiento oficial y con una agenda que tendrá otras exposiciones productivas como antesala. Así, el Imperio volverá a convertirse en una caja de resonancia política donde dirigentes provinciales y nacionales buscan mostrarse frente a un sector estratégico: el campo.

El acto inaugural volverá a ser el momento de mayor expectativa. Allí suelen concentrarse las presencias políticas más importantes y los discursos que terminan funcionando como señales hacia adelante. En años electorales, la muestra fue escenario para anuncios, fotos de campaña y movimientos que luego tomaron mayor dimensión.

Por eso, aunque todavía falta tiempo para las elecciones del 2027, en el mundo político ya empiezan las especulaciones sobre quiénes podrían desembarcar en Río Cuarto. La Expo aparece como una oportunidad para que dirigentes con aspiraciones nacionales y provinciales tengan contacto directo con productores y empresarios agropecuarios.

El año pasado fue el punto de encuentro para los gobernadores de Provincias Unidas, liderados por Martín Llaryora, en la etapa final de la campaña legislativa de 2025. El desembarco político generó tensión con las autoridades ruralistas: el presidente de la SRRC, Heraldo Moyetta, cuestionó la utilización electoral del evento y reclamó mayor espacio para escuchar las demandas del sector productivo.

La cercanía con el 2027 anticipa una muestra con mayor carga política que en otras ediciones. Si bien la Expo Rural del año que viene estará más inserta en el calendario electoral nacional, esta edición podría transformarse en una de las últimas grandes vidrieras antes de que los espacios que disputen la Gobernación de Córdoba formalicen sus movimientos frente al electorado ruralista.

Escenario de instalación

El campo será nuevamente uno de los territorios donde los distintos espacios intentarán construir respaldo. La Libertad Avanza llega a esta etapa con el antecedente de haber logrado una fuerte identificación con el sector productivo, especialmente a partir del discurso contra las retenciones y la promesa de una menor presión impositiva.

En el sur cordobés, los libertarios ya comenzaron a mostrar sus primeros movimientos con una estrategia enfocada en la producción y el vínculo directo con productores. La diputada Laura Soldano aparece como una de las dirigentes que empezó a recorrer ese camino, con una agenda que busca fortalecer la presencia del espacio en una región donde el agro tiene un peso determinante. La cercanía con el sector también forma parte de esa construcción: su esposo, Gastón González, presidente del grupo Tigonbú, es uno de los actores destacados del universo agropecuario del sur, un vínculo que desde el espacio libertario consideran un activo para consolidar la presencia territorial de Gabriel Bornoroni.

En paralelo, el peronismo cordobés observa con atención esa estrategia y entiende que el campo seguirá siendo un escenario de disputa. La apuesta será mostrar gestión, presencia institucional y una relación histórica con el sector productivo, pero esa discusión forma parte de una pelea más amplia que tendrá sus propios capítulos en los próximos meses.

El distrito, de fuerte influencia agropecuaria, será otra referencia dentro del mapa político del sur provincial. Allí confluyen la actividad productiva, una dirigencia rural con peso propio y movimientos políticos que comienzan a ordenar sus estrategias rumbo al 2027.

Con el calendario ruralista en marcha, el campo vuelve a convertirse en algo más que un sector productivo. Será escenario de fotos, discursos y señales políticas. Y entre todas las exposiciones, una fecha aparece marcada: septiembre, Río Cuarto.