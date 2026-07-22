#AlfilAM | Matías Gvozdenovich: "Les recomiendo a los peronistas que no se metan porque si lo hacen y gano yo, me enojo"
Alfil AM22 de julio de 2026Redacción Alfil
El legislador provincial Matías Gvozdenovich confirmó que será candidato a presidir la Unión Cívica Radical de Córdoba en la próxima interna partidaria. Con un discurso centrado en la reconstrucción del partido y la búsqueda de consensos, cuestionó el uso que se hizo de la estructura radical en los últimos años, aseguró que su prioridad será fortalecer la vida interna de la UCR y apuntó contra los peronistas que se quieren "meter" en el partido.
Redacción Alfil
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