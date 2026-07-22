AlfilAM | Matías Gvozdenovich: "Les recomiendo a los peronistas que no se metan porque si lo hacen y gano yo, me enojo"

El legislador radical comenzó hablando sobre las internas del partido y su candidatura a presidente del mismo y dijo:"No me preocupo mucho por la interna. Yo quiero laburar por mi partido, no usarlo como lo han hecho" y planteó que la prioridad debe ser devolverle protagonismo a la estructura partidaria. En ese sentido, sostuvo que la UCR necesita recuperar presencia en toda la provincia y prometió una gestión con fuerte actividad política si llega a la conducción y con conversación entre los distintos sectores para consensuar. "Tenemos que engordar el partido y activarlo. Si soy presidente, lo activo como nunca", prometió.

Sobre su recorrido en la legislatura afirmó que entiende que "están todos conformes porque trabajo mucho escuchando y con el consenso". A su vez, estableció que la Unión Cívica Radical fue el bloque que presentó más proyectos de todos y aseguró que lo que se viene para este segundo trimestre en la agenda son los temas de Salud y Educación

Respecto del escenario electoral hacia 2027, Gvozdenovich buscó despejar cualquier discusión sobre el liderazgo partidario y ratificó el respaldo al diputado nacional Rodrigo de Loredo. "Todos saben que el candidato es Rodrigo", aseguró.

Durante la entrevista también cuestionó la injerencia del peronismo en la vida interna de la UCR: "Los del peronismo siempre se meten en todos lados. Les recomiendo que no se metan porque si gano me puedo enojar. Que en nuestro partido se metan los radicales, no otros", sentenció.

Consultado sobre la reciente reunión entre Manuel Calvo y Diego Santilli, relativizó las interpretaciones políticas y aseguró que el foco debe estar puesto en la gestión. "Esa foto para mí es de gestión y de solucionar problemas", aseguró. Además, fue crítico con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, luego de sus recientes declaraciones públicas en los medios: "Quinteros es un muñeco. Me parece una falta de respeto hacer esos comentarios", concluyó.