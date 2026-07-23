Reflejos irrecusables de un jueves

El filme "Lo que mata", Guerrero-Piccolini-Dacal, y un libro de María O'Donnell.

En torno a tramas familiares

El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) presenta dos títulos en su día de estrenos. A las 15.30 y 20.30 va El amor que permanece (Islandia, 2025) dirigida por Hlynur Pálmason, el director de la dura y austera Godland (2022). Una pareja que cría tres hijos ha tomado la decisión de separarse, aunque el vínculo traspasa las estaciones de un año, como suele pasar, para no perturbar a los niños, casi preadolescentes. Ella es artista, él trabaja permanentemente en el mar. Hay una tregua que transcurre entre escenas cotidianas en un paisaje gélido y bello, y el gusto agridulce de un amor que ya no está allí, mientras la vida familiar mantiene su ritmo.

El otro título, en las funciones de las 18 y las 22.30, es Lo que mata (Turquía, 2025), dirigido por Alireza Khatami. El título original sería: las cosas que matas. Se trata de un filme con una narración entre onírica, literaria y de thriller con elementos fantásticos, cuyo protagonista es Alí, un profesor de literatura que ha vuelto a su ciudad natal en Turquía, luego de vivir varios años en los Estados Unidos. La vida se le hace difícil, entre el poco futuro de su cátedra, su esterilidad que imposibilita el deseo de su esposa de ser madre, y una relación agobiante con su padre, un hombre autoritario, que lo desprecia. Algo vendrá a detonar la inestable situación de las cosas. Como expresa un crítico de IndieWire, la película presenta “una mirada sombría al patriarcado venenoso que se filtra por las venas de los hombres tanto como de las mujeres”. Entrada general $8000. Jubilados $7000. Abonados $800.-

Un improbable trío, de gira

Esta noche a las 20.30 en Sindicato de Maravillas (Libertad 326), tres potencias hacen mucho más que saludarse, ya que inician una gira cordobesa que culmina la semana próxima en CABA. Hay música con varios pos, neos y experimentación, en esta juntada sindical. Leemos la gacetilla: “Las canciones neo-pajueranas del legendario Piccolini (Los Toreros Muertos, Pachuco Cadáver, Venus), el post-criollismo del trovador Pablo Dacal (Orquesta de Salón, Guitarras del Tiempo, Killer Burritos) y las milongas experimentales del misterioso Santi Guerrero (Tomates Asesinos, Venus, Picón de Mulo) sonarán dispuestas a descubrir el secreto comechingón. Afinarán su encordado en la misma clave para cantar juntos, por separado y sin playbacks. Vayan a despedirlos.”

El trabajo está hecho, si esos tres músicos no te convocan es porque ya has muerto. Entrada a la gorra. Las siguientes paradas de la gira serán mañana viernes en Kamikaze, Los Aromos; el sábado en La Brillante, Villa Silvina, Salsipuedes; el domingo en Buddhi Bar, Caraffa 362, La Cumbre. Y el otro sábado, 1° de agosto, cerrarán en Galpón B, Cochabamba 2540, CABA, todas las presentaciones a la gorra.

Arte actual y luchas pasadas

El Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba aporta dos momentos culturales este jueves por la tarde, en su sede de Obispo Trejo 314. En la Sala B, 3° Piso, tendrá lugar a las 18 la inauguración de la muestra Estado intermedio - Calentamiento, untado y suspensión, de la artista Zoe Yarke, seleccionada en el marco de la Convocatoria de Proyectos Expositivos Artísticos CCU 2026. La muestra reúne un conjunto de obras realizadas a partir de la relación entre tela y cera de abeja. Son fruto de operaciones reiteradas —untar, plegar, coser, bordar, presionar—. La tela no se clausura, permanece abierta al desvío, al calor y a la contingencia del proceso.

Por su parte, en el Auditorio del CCUNC, a las 18.30, la periodista y autora María O´Donnell presenta su nuevo libro, Montoneros. Una historia visual. Acompañan y dialogan con la autora el periodista Sergio Suppo y la historiadora Alicia Servetto. mediante imágenes y documentos de inteligencia, panfletos y tapas de revistas, el libro recorre la historia que se desarrolla desde el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, en 1970, hasta los ochenta en que, derrotada, la guerrilla urbana peronista se extinguió.

Rosalía en versión orquestal

Es de esperar que la ola de cancelaciones postmundial, las granjas de trolls, algoritmos anti-argentinos y otras hierbas exquisitas del tóxico jardín de las redes, no puedan contra el ensamble sinfónico que ha venido ensayando sostenidamente para presentar en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano, en la Plaza España, el show Rosalía en Concierto. Se trata de un tributo sinfónico con entrada libre y gratuita y una lectura instrumental de canciones de la afamada cantante española. El concierto repasará algunas de sus composiciones más representativas mediante arreglos orquestales que dialogan con el flamenco, el pop y la música electrónica. Es el camino discográfico de la propia artista, cuyas raíces en el flamenco tradicional se abrió hacia la experimentación pop global. A partir de las 17.

El futuro de los libros en debate

Hoy a las 18, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) tendrá lugar el tercer encuentro del curso El ecosistema del libro y su futuro, que abordará un intercambio focalizado en este caso en «Los libros de la llamada literatura infantil y juvenil, ¿nuevos formatos y nuevas formas de lectura?». Participarán del mismo Karina Fraccarolli (directora de la editorial Comunicarte), Tamara Pachado (codirectora de la editorial Los Ríos), Magdalena Rodríguez (integrante del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil -CEDILIJ-) y Malaika Burnichon (directora del CEDILIJ). Se tocarán varios temas e interrogantes, respecto a si los nuevos formatos suponen nuevas formas de lectura, o cómo fomentar la lectura en contextos de dispersión de la atención, y aspectos conceptuales y de mercado sobre la llamada literatura infantil y juvenil. Entrada libre y gratuita.