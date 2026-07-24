La prórroga de la terminal, otro frente agrietado para PRC

“¿Es un privilegio subsidiar a un privado, como se pretende hacer, y hacer la vista gorda cuando pretendemos que el Estado nacional subsidie el gas en las zonas frías? ¿Dónde está la coherencia?”, manifestó la concejala radical, Antonella Nalli, en el marco del debate en primera lectura de la prórroga de la concesión de la terminal de ómnibus. Más allá de plantear fuertes diferencias con el oficialismo, la edil se distanció de manera tácita de sus compañeros de bloque que, pese a ser aliados de la Libertad Avanza, acordaron con la iniciativa de extender la actual concesión. Esta extensión será por tres años y con posibilidad de sumar un año extra y además, implicará que el Municipio realice un aporte mensual de $18 millones durante ese período para garantizar el servicio.

El mensaje, aunque direccionado al oficialismo, también expuso la grieta dentro del bloque de la primera minoría. Cabe recordar que, en mayo, la concejala Nalli fue una de las voceras locales del rechazo a las modificaciones del régimen de Zona Fría. No obstante, el radical-libertario, Gabriel Abrile y el juecista, Pablo Benítez, votaron en contra de ese proyecto. Abrile planteó que el régimen previo “también beneficiaba a sectores de alto poder adquisitivo” y cargó contra el PJ local por “no mostrar preocupación frente a aumentos en tasas, agua o peajes provinciales”. Benítez, en tanto, consideró que el viejo régimen de Zona Fría “era un sistema pensado para ganar votos” y apuntó al cordobesismo de “defender countries subsidiados” y de “ser federal para cobrar pero kirchnerista para pedir subsidios”.

En el marco del debate de la prórroga de la concesión de la terminal, Nalli aseguró que produndizará su postura cuando se vote en segunda lectura (dentro de 15 días) pero aprovechó la instancia para responder a los señalamientos del PJ. El concejal oficialista, Ignacio Biga, había planteado en diálogo con el stream Tablero Abierto -producción de Alfil- que “en diciembre, Antonella no tenía esa postura. Podría haber propuesto la anulación de la prórroga o la audiencia pública en ese momento y no lo hizo”.

Cabe recordar que, a fines del año pasado, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una prórroga de la concesión de la terminal por seis meses (que venció el 22 de junio pasado). Ayer, en el recinto, la edil radical argumentó su accionar: “Es cierto que en diciembre voté a favor de ese expediente pero lo que cambia ahora, que no estaba en su momento, es que el Municipio empieza a hacer un aporte mensual y millonario al concesionario. Y lo que más me atraía en ese momento era la mesa de trabajo que se iba a conformar para analizar y debatir el futuro de la terminal en nuestra ciudad. No sé qué pasó. Lo cierto es que la prórroga ahora es en peores condiciones para los riocuartenses. Porque quienes aportarán esos $18 millones son los riocuartenses”.

“Mi propuesta venía a sugerir o solicitar detener el tratamiento del expediente y llamar a una audiencia pública para poder debatir en serio qué hacer con la terminal. Y quizás no se resolvía en 90 días pero quizás la prórroga era por menos tiempo y le costaba menos a los riocuartenses. Espero que funcione esta mesa de trabajo que se plantea (en alusión a la propuesta de sus compañeros de bloque) porque en su momento no funcionó”, expresó la edil de la UCR.

La ruptura dentro de Primero Río Cuarto es simbólica, ya que la Carta Orgánica no permite que un concejal o concejales que forman parte de un bloque se constituyan en otro mientras aún ejercen su mandato. Estas diferencias entre el radicalismo puro de Nalli y los tres ediles libertarios se acentuaron cuando Abrile blanqueó su alianza con La Libertad Avanza, tras reunirse con Gabriel Bornoroni. Sin embargo, las disidencias en el bloque también se advirtieron antes de ese movimiento.

Por ejemplo, el pliego de licitación de la higiene urbana se votó en diciembre pasado. Abrile y Vasquetto votaron a favor del expediente impulsado por el oficialismo y, aunque dijeron que era un pliego “malo y no transformador”, acompañaron al derrivismo en esa decisión. Abrile explicó que, pese a sus críticas, optó por acompañar ese pliego porque planteaba “enfrentar un convenio colectivo que hace años permite un accionar gremial abusivo” (en relación al Surrbac).

El bloque Primero Río Cuarto no solo ha presentado disidencias en relación a las políticas del gobierno nacional (como el posicionamiento frente a Zona Fría) sino que, en varias oportunidades, tampoco ha logrado alcanzar un consenso cuando se trata de proyectos de índole municipal.

Se viene la segunda edición de la AgTech Week

Los días 12 y 13 de agosto, el Polo Científico Tecnológico de nuestra ciudad será sede de la segunda edición de la AgTech Week, el principal encuentro de innovación agropecuaria del interior del país. El evento es organizado por el Clúster Agtech Río Cuarto, con el acompañamiento de la Agencia ProCórdoba y la Secretaría de Desarrollo y Promoción Local del Gobierno de Río Cuarto.

Luego del éxito alcanzado en su primera edición en 2025, la AgTech Week proyecta reunir este año a más de 2.500 participantes y contará con 20 stands, 10 eventos paralelos (side events) y la presencia de 12 disertantes internacionales, consolidando a Río Cuarto como un polo estratégico de innovación aplicada al agro.

Durante las dos jornadas se desarrollarán conferencias, espacios de networking, rondas de vinculación y exposiciones de empresas, con una agenda organizada en torno a tres ejes: Frontera Tecnológica, Plataforma de Oportunidades y Clústers del Mundo. El objetivo es promover la incorporación de nuevas tecnologías, fomentar las inversiones y fortalecer la articulación entre el sector productivo, el sistema científico y las instituciones académicas.

Entre los disertantes confirmados se destacan Ricardo Garro, Mateo Salvatto, Guillermo Bort, Evandro Carmo Thiesen, Mariano Bosch y Nicolás Aguzin, quienes compartirán su experiencia en innovación, tecnología, emprendimiento e inversión.

En ese marco, el intendente Guillermo de Rivas sostuvo: "Queremos que Río Cuarto siga consolidándose como la capital agtech, y para lograrlo es fundamental el compromiso conjunto de las empresas, las instituciones y el Estado". Además remarcó que el trabajo coordinado entre el sector público, el sector privado y las universidades “resulta clave para fortalecer el ecosistema de innovación y acompañar el crecimiento del sector”.

Federico Boehler del Cluster AgTech resaltó que "la AgTech Week representa el perfil de ciudad que queremos seguir consolidando”. “Una Río Cuarto donde suceden cosas, que genera oportunidades, impulsa la innovación y demuestra que el emprendedurismo no tiene escala, sino la actitud de animarse a transformar y crear", explicó.