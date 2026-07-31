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Algo huele mal en Derecho: la caída de SIU Guaraní hizo estallar el clima político

La promesa de "Inscripciones 5.0" de Franja Morada derivó en un colapso del sistema informático y un feroz cruce de acusaciones en redes sociales. La oposición recolecta cientos de testimonios y desde el estudiantado se agitan sospechas sobre un supuesto favoritismo hacia la militancia radical para garantizar sus cursadas.i
Universidad31 de julio de 2026Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli
rectorado

El inicio del segundo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba arrancó bien picante entre las agrupaciones estudiantiles. La mecha se encendió días atrás cuando la conducción del Centro de Estudiantes (CED), en manos de Franja Morada, lanzó con bombos y platillos la campaña "F5: Inscripciones 5.0". El oficialismo promocionó el nuevo esquema como un avance histórico, prometiendo una modalidad más moderna, ordenada y con mayor oferta de cupos bajo el slogan de "sueños hechos gestión".

Sin embargo, el relato publicitario chocó de frente contra la realidad al momento de habilitar los turnos de inscripción a materias del segundo semestre. El sistema SIU Guaraní volvió a colapsar desde el primer segundo y las comisiones disponibles se agotaron en cuestión de minutos. Lo que la conducción del CED había vendido como la solución definitiva para el estudiantado se transformó en un cuello de botella informático que dejó a cientos de alumnos varados, sin poder concretar sus trámites ni organizar sus horarios de cursada.

Frente a la parálisis operativa, las agrupaciones opositoras salieron a masacrar la gestión radical. Desde el espacio Juntos Por Derecho (Sean Eternos) calificaron el anuncio de "parche inútil" y acusaron a la Franja de "vender humo en redes". En un duro descargo, denunciaron que la flexibilización de correlativas hizo estallar la demanda sin previsión de aulas, que la promesa de vacantes fue engañosa y que el caos perjudicó prioritariamente a los estudiantes trabajadores que necesitan franjas fijas.

El tablero político sumó un tercer frente cuando la agrupación UEU (Unión de Estudiantes Universitarios) irrumpió en el debate cargando contra ambos polos. UEU cuestionó a Franja Morada por "mirar para otro lado mientras el Guaraní colapsa", pero también cruzó a Juntos Por Derecho tildándolos de "falsa oposición" por responder a la angustia estudiantil con "chistes y memes". A diferencia del resto, la UEU acompañó su crítica con propuestas formales para el Consejo Directivo, como la inscripción escalonada por años y la habilitación inteligente de cupos.

El conflicto, lejos de encauzarse, elevó drásticamente la temperatura institucional debido al tono de los ataques directos que se multiplicaron en redes sociales entre militantes y agrupaciones. En las últimas horas, tanto la UEU como Juntos por Derecho comenzaron a juntar cientos de testimonios y capturas de pantalla de estudiantes afectados. El cúmulo de quejas empezó a dejar entrever una acusación mucho más sensible: la existencia de supuestas inscripciones "acomodadas" que habrían permitido a militantes de Franja Morada saltarse el colapso del SIU para asegurar sus bancos.

Por el momento, las versiones sobre accesos privilegiados y manoseo de comisiones se mantienen en el terreno de los rumores y las suposiciones de pasillo. Sin embargo, con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina y la indignación estudiantil en aumento, estas sospechas amenazan con tomar una fuerza insospechada en las próximas horas, dejando un escenario abierto y altamente conflictivo en las vísperas del arranque del cuatrimestre.

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