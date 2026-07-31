Paro nacional de todos los niveles en el sistema educativo

El reinicio de la actividad escolar y universitaria estará atravesado por un contundente gesto de unidad sindical en todo el país. Para este lunes 3 de agosto, las federaciones docentes de las casas de altos estudios —encabezadas por CONADU y su filial cordobesa ADIUC— concretarán un paro nacional de 24 horas en articulación directa con los gremios de la educación básica agrupados en CTERA. La medida de fuerza busca construir un frente transversal que unifique los reclamos de todos los niveles educativos frente al continuo ajuste presupuestario y salarial ejecutado por el gobierno libertario.

La confluencia entre los distintos estamentos responde a un conjunto de urgencias compartidas que golpean de lleno la estabilidad del sistema público. Entre los puntos neurálgicos de la protesta resalta la exigencia ineludible por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La eliminación de esta partida no solo perjudicó las grillas salariales de las escuelas provinciales, sino que provocó un severo impacto en el poder adquisitivo de los y las trabajadoras que se desempeñan en los colegios preuniversitarios, afectando de manera directa a las instituciones históricas de Córdoba como el Manuel Belgrano y el Monserrat.

Junto al reclamo por el FONID, el pliego del frente educativo nacional enfatiza la urgencia de restablecer la Paritaria Nacional Docente y Universitaria como el único ámbito legítimo de negociación colectiva. Desde el sector remarcan que la imposición de aumentos unilaterales por parte del Ejecutivo nacional no liquida la deuda acumulada con el poder de compra de los haberes.

A esta agenda de recomposición se le suma un firme posicionamiento de rechazo político al proyecto de Ley de "Libertad Educativa", iniciativa oficial a la que señalan como un intento de desregulación y desmantelamiento de la responsabilidad estatal en la enseñanza pública.

En el plano estrictamente institucional y legal, la jornada de lucha exigirá el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios demandan la ejecución inmediata de la medida cautelar que fue recientemente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual representa un dique de contención frente a las arbitrariedades presupuestarias del Ministerio de Capital Humano. Para la dirigencia sindical, la plena vigencia de este fallo resulta condición indispensable para garantizar tanto el sostenimiento de las investigaciones científicas como la operatividad básica de las facultades en este tramo del año.

En el ámbito local de la Universidad Nacional de Córdoba, la jornada del lunes no se agotará en la abstención de tareas. Además de adherir de manera orgánica al paro nacional, ADIUC convocó a sus bases a una Asamblea Extraordinaria de Afiliados/as que dará inicio en horas de la tarde. En esa instancia, el gremio analizará el acatamiento a la medida de fuerza y definirá de manera soberana el plan de lucha que adoptará la docencia cordobesa para encarar el arranque del segundo semestre lectivo, en un escenario donde advierten que "sin salarios dignos ni presupuesto, no hay universidad pública".

La concreción de esta medida unificada entre todos los niveles educativos coloca al Gobierno Nacional ante la reactivación inmediata del conflicto social en el inicio del calendario de agosto. El cierre de filas entre la universidad y la escuela básica consolida un volumen de protesta que excede la discusión corporativa de un solo sector. De este modo, la Casa de Trejo arranca la segunda mitad del año académico con sus aulas paralizadas y una comunidad docente en estado de asamblea permanente, dispuesta a elevar el tono de la confrontación si la Nación insiste en cerrar los canales formales de la negociación paritaria.