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Estación Juárez Celman: habilitaron 900 metros de pavimento en Villa Los Llanos

Con una inversión superior a los 480 millones de pesos, la Provincia y el Ente Metropolitano inauguraron mejoras viales en Estación Juárez Celman y anunciaron nuevas cuadras de pavimento frente a escuelas de la zona.
Provincial30 de julio de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

WhatsApp Image 2026-07-31 at 3.12.08 PMCon la presencia de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y del presidente del Ente Metropolitano Córdoba, Rodrigo Fernández, quedaron formalmente habilitados este jueves 900 metros de pavimentación en la calle Luis de Tejeda, ubicada en el barrio Villa Los Llanos.

La obra, que demandó una inversión superior a los 480 millones de pesos, incluyó la ejecución de ocho bocacalles de hormigón, el reacondicionamiento de cordones cuneta y trabajos fundamentales de desagüe pluvial para prevenir anegamientos en la zona. La intervención busca potenciar la seguridad vial, optimizar la circulación y mejorar de manera directa la calidad de vida de cientos de familias del sector.

Durante el acto inaugural, Prunotto subrayó el rol estratégico de la obra pública como motor del progreso comunitario. "Cuando el Gobierno Provincial, los municipios y el Ente Metropolitano trabajan en conjunto, las obras llegan donde los vecinos las necesitan y transforman la vida de la gente", afirmó la mandataria.

WhatsApp Image 2026-07-31 at 3.10.59 PM (1)

Nuevos anuncios para educación y barrios

En el marco de la visita, las autoridades confirmaron la continuidad del plan de infraestructura urbana con una nueva etapa de pavimentación orientada a facilitar el acceso a instituciones educativas. Los trabajos contemplan 260 metros lineales sobre las calles Los Eucaliptus (frente al IPET N.º 333 “Julio Salusso”) y Los Álamos (acceso a la Escuela y Jardín Leopoldo Lugones).

"Invertir en infraestructura también es invertir en educación. Cada calle que pavimentamos facilita el acceso a las escuelas, mejora la seguridad y genera más oportunidades para nuestros niños y jóvenes", sostuvo Prunotto.

Por su parte, el presidente del Ente Metropolitano, Rodrigo Fernández, destacó el trabajo articulado entre los 27 municipios que integran el organismo: "Trabajamos con una visión compartida, sin banderas políticas. Cuando nos unimos, mejora la conectividad y aparece el progreso". Asimismo, adelantó que próximamente se ejecutarán nuevas obras de pavimentación en los barrios Almirante Brown, Villa Pastora y Nuevo Sol.

A su turno, el intendente interino de Estación Juárez Celman, Matías Haro, agradeció el respaldo constante de la Provincia y destacó la planificación metropolitana orientada a garantizar igualdad de oportunidades para los vecinos.

Del evento también participaron los intendentes de La Granja, Miguel Ángel Píttaro; y de Villa Allende, Pablo Cornet; el director ejecutivo del Ente Metropolitano, Sergio Cornejo; además de funcionarios locales, concejales y vecinos del sector.

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