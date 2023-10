Por Javier Boher

[email protected]

No recuerdo nada sobre el atentado a la Embajada de Israel en Argentina, pero sí del de la AMIA. Ese día no estaba en clases, así que la existencia de canales de noticias en la televisión por cable nos entregaba imágenes permanentemente. Seguramente al otro día algo se dijo en el colegio al respecto, pero no lo recuerdo. Quizás por eso hay gente que nunca termina de dimensionar lo que fueron ambos ataques internacionales registrados en suelo argentino y hacia ciudadanos argentinos.

Cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas ya era más grande. Tener 15 años en el 2001 significaba haber empezado a empaparnos de política. La posición lógica, por supuesto, era la del rechazo al neoliberalismo, el desprecio por las acciones de Estados Unidos, el cuestionamiento al accionar del estado de Israel y la devoción por regímenes autoritarios de típico corte nacionalista y con un giro étnico/cultural que justificaba su existencia como un acto de resistencia a la opresión del imperio. El progresismo ya era así entonces, y los jóvenes -desde siempre- eligen esas ideas para rebelarse ante lo existente.

Muchos justificamos lo que pasó en los atentados del 11 de septiembre. No existía la internet de hoy, pero ya había lo que ahora bautizamos como memes, con videos y fotos editadas que nos movían a risa. Había también cadenas de mail que se reenviaban con algún tipo de análisis, de autores que no teníamos ni idea quiénes eran. Había algo de celebrar la muerte de los que se presentaban como los malos, los responsables de que los oprimidos se enojasen y reaccionaran con esos ataques.

Sin embargo, en ese atentado en particular hubo algo que personalmente me empezó a cambiar la percepción de las cosas. Me llevó un par de años abandonar ese progresismo, algo que debo agradecer al kirchnerismo, que lo convirtió en dogma oficial del Estado argentino.

Lo que más me impactó fueron las imágenes de gente común y corriente tratando de escaparse de un ataque que estaban sufriendo por razones ajenas a ellos. ¿Acaso el oficinista que se tiraba desde un piso superior de las torres tenía algo que ver con lo que hacía Estados Unidos en medio oriente?¿el personal de limpieza que había llegado desde un país pobre, tratando de mejorar el futuro de sus hijos, tenía que ver con las relaciones exteriores norteamericanas? Era un típico acto de terrorismo, llevando miedo a gente desprotegida que nada tiene que ver las decisiones de la alta política.

El sábado el Estado de Israel sufrió el peor ataque en décadas. Cientos de civiles fueron brutalmente asesinados por hordas bárbaras que ingresaron a sembrar el terror en las calles. Secuestraron a un número aún indeterminado de personas, muchos de ellos ancianos (hasta una sobreviviente del holocausto), mujeres y niños. Golpearon, violaron, vejaron cadáveres y celebraron en sus calles esos actos de salvajismo.

Uno de los actos de madurez intelectual es entender que el problema es mucho más complejo que lo que pregonan los propagandistas de distinto color, pero que el hecho de que Israel sea la única democracia laica de medio oriente es más que un buen indicador sobre cuál de los dos lados abraza mayores ideales de paz.

No pretende esta nota ser una de defensa irrestricta a la política del gobierno israelí, que está atravesada por las mismas tensiones y los mismos riesgos que el resto de las democracias globales, con liderazgos que apelan a una identidad construida a partir de diferenciarse del otro. Sin embargo, no hay nada allí que justifique lo que se hizo con personas que no tienen nada que ver con esas cosas.

Si hay pruritos ideológicos para no condenar la violencia, la cara de desesperación de las personas en cautiverio -en videos que se conocen porque los islamitas radicales quieren que se vea y se propague el terror- debería ser suficiente para rever esa situación. Lamentablemente el progresismo argentino parece seguir enfrascado en su mirada estrecha y sesgada de las cosas y se opone a condenar los atentados. Algunos, incluso, los celebran.

Esa izquierda que se quiere vender democrática, que aprendió de los errores del pasado, que quiere condenar el negacionismo por los crímenes de la última dictadura, apoya a los que cometen esos mismos crímenes hoy, en otra punta del mundo, escondiendo ideológicamente la raíz verdadera de su odio.

La forma más fácil para entender estas cosas es tratar de pensar en cómo nos sentiríamos si nos pasara a nosotros. Me imagino mandar a mis hijos a la escuela y que entre un comando por la liberación de algo y se ponga a matar a todos. O que estén en una fiesta y entren y los secuestren por algo que no depende de ellos. Eso pasó en Israel.

Afortunadamente la mayor parte del arco político argentino condenó lo que pasó, incluso los socios de Irán, el país que financia este tipo de acciones. Tal vez ellos no se quedaron solamente en las consignas y sí aprendieron la diferencia entre una defensa genuina, un ataque terrorista y un espectáculo de sadismo fundamentalista religioso. Ojalá la izquierda algún día lo entienda.