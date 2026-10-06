Passerini amplía su perfil federal pero la gestión lo devuelve a Córdoba

Mientras la gestión municipal le exige resolver cada vez con mayor eficacia y eficiencia los problemas cotidianos de Córdoba, el intendente Daniel Passerini parece haber encontrado en los escenarios federales una vidriera de posicionamiento político desde donde amplificar, en nombre del municipalismo del interior, su discurso frente al Gobierno nacional.

Ayer recibió en Córdoba a los intendentes y funcionarios de La Rioja que trabajan en la organización del Quinto Congreso Nacional de Participación Ciudadana y Descentralización, que se realizará el 22 y 23 de octubre en la capital riojana y reunirá a representantes de más de 120 municipios y comunas.

El encuentro excede la agenda institucional. La participación de Passerini en ámbitos como el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) le permiten asumir una especie de vocería de los alcaldes frente a las políticas de la gestión libertaria, un lugar que desde el minuto cero le quedó cómodo. Mucho más que al propio gobernador Martín Llaryora quien administra gestos permanentemente hacia la Nación.

Desde el COFEIN, Passerini viene levantando la voz por los recursos, reclamando federalismo y defendiendo el rol de los gobiernos locales frente al ajuste nacional.

Ahora vuelve a hacerlo desde otra plataforma: la agenda de participación ciudadana y descentralización. El discurso vuelve a ser federal, pero también funciona como una manera de marcar distancia con la Nación.

“La salida es colectiva”, sostuvo el jefe capitalino este lunes, en una definición que encaja con el posicionamiento que viene construyendo en esos espacios trasversales con sus pares. “La participación ciudadana tiene que estar cerca del que no puede llegar, escuchar al que nadie oye y mirar lo que otros no ven. Somos muchos los intendentes y gobernadores que estamos convencidos de que la Argentina tiene que recuperar un destino de grandeza”, agregó.

En el congreso de La Rioja será anfitrión el gobernador Ricardo Quintela con quien el jefe municipal podría encontrarse, sumando así otra foto con un dirigente de peso del peronismo nacional. Ya lo hizo hace algunas semanas con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿habilitando? puentes con el PJ Nacional y mostrando que, quizá, las fronteras del cordobesismo empiezan a ser menos rígidas.

Lo cierto es que el titular del Palacio 6 de Julio tiene una agenda nacional y federal cada vez más visible, pero su principal examen sigue estando a pocas cuadras de su despacho. Afuera podrá instalar una agenda política que trasciende Córdoba, pero en la gestión diaria vuelve a encontrarse con los problemas que impactan directamente sobre los vecinos: basura, servicios, transporte, calles, etc.

De hecho, mientras recibía a los riojanos en el Palacio 6 de Julio y hablaba de participación, federalismo y gobiernos locales, las calles de la ciudad intentaban recuperar su normalidad tras un fin de semana con problemas en el servicio de recolección de residuos.

Encuentro federal

La comitiva de intendentes riojanos que arribó a la ciudad, estuvo integrada por Armando Molina (capital), Jorge Salomón (General Ocampo) y Juan Urbano (General Belgrano), acompañados por el asesor del gobernador, Ciro Montivero, y la secretaria de Gestión Departamental, Silvia Gaitán, ambos funcionarios provinciales. Del encuentro participaron, además, el secretario de Participación Ciudadana y Juventud de la Municipalidad de Córdoba, Juan Domingo Viola, junto al subsecretario del área, Pablo Pineda, y la presidenta provisoria del Concejo Deliberante, Sandra Trigo.

Viola, que articuló la presentación del Congreso en la ciudad de Córdoba, recalcó la acción social como fundamento de las políticas públicas. “Lo que pasa en los estados, las ciudades, las provincias, no es solo responsabilidad de los equipos de gobierno. Es responsabilidad de todo aquel que se involucra y se preocupa por el otro”. El funcionario valoró la organización del evento en La Rioja, donde “van a estar municipios de toda la Argentina contando qué hacen y viendo qué hacemos los otros”.

Bajo el lema “Participación que transforma territorios”, el congreso se propone como un espacio federal para compartir experiencias, ideas y herramientas para la innovación pública, la inteligencia artificial en la gobernanza y la transformación territorial desde la cercanía con el ciudadano. El evento es organizado por el Gobierno de la Provincia y de la capital de La Rioja, con el apoyo de la Municipalidad de Córdoba, responsable de las cuatro primeras ediciones y actualmente designada como faro regional del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP).