Encuentro Plurinacional: acuerdos con el Gobierno sin resignar autonomía

Córdoba será este fin de semana escenario del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Con una convocatoria estimada en más de 150.000 personas, el encuentro se desarrollará desde este sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre en distintos puntos del área céntrica de la ciudad. Pero detrás de los talleres, las actividades culturales y las movilizaciones existe una discusión política que atraviesa toda la organización: cómo ocupar el espacio público, cómo negociar con el Estado para garantizar el funcionamiento y, al mismo tiempo, cómo preservar la autonomía de un movimiento que llega con una agenda fuertemente crítica de las políticas oficiales.

La comisión organizadora gestionó durante casi un año el uso de escuelas, plazas y otros espacios públicos con autoridades provinciales y municipales. Son acuerdos necesarios para que un encuentro de esta magnitud pueda desarrollarse, pero las organizadoras buscaron establecer un límite: la cooperación estatal no debía transformarse en una condición sobre las consignas, los debates o las expresiones políticas.

La organización reúne a una diversidad de sectores políticos, sindicales, estudiantiles y feministas, además de espacios autoconvocados. Esa heterogeneidad explica parte de su dinámica interna y también la decisión de sostener una posición autónoma frente a los gobiernos.

La apertura de escuelas y otros espacios municipales y provinciales constituye, en ese sentido, una negociación concreta. El Estado aporta infraestructura para recibir a miles de participantes, mientras la organización procura mantener independencia respecto de las posiciones que llevará a las calles.

El centro de Córdoba adquiere así una importancia que excede lo logístico. Las actividades se concentrarán principalmente en los barrios Centro, Nueva Córdoba y Alberdi, una definición que busca facilitar la participación pero también garantizar una fuerte visibilidad política.

Fuentes municipales confirmaron que la Municipalidad aportará servicios vinculados con la magnitud del evento, entre ellos. acompañamiento de la policía de tránsito, Guardia Urbana y tareas de limpieza en los distintos espacios utilizados durante los tres días. Y, aunque aclararon que se trabajó en coordinación con las referentes para ordenar las distintas actividades, actos y movilizaciones, uno de los principales puntos de negociación fue el uso del espacio público. El municipio pidió evitar actividades masivas en la Plaza San Martín, actualmente ocupada con propuestas vinculadas al programa “Octubre Rosa”, y reducir al mínimo la utilización del Patio Olmos, por tratarse de una zona de alto impacto sobre el tránsito.

Según fuentes municipales, inicialmente las organizadoras habían planteado concentrar allí Para los actos centrales se dispuso un espacio verde en la zona de Tribunales Federales, una alternativa que permite mantener la actividad política sin bloquear los principales corredores del centro.

Desde la organización plantean que el encuentro se desarrolla en un contexto de ataque a derechos y cuestionan las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y el avance de sectores de extrema derecha. Entre sus reclamos aparecen el financiamiento de las políticas públicas, la justicia por las víctimas de violencia y una agenda vinculada con el hambre, la pobreza, el endeudamiento y la crisis económica.

Una marcha que atraviesa los símbolos del poder

La marcha del domingo será uno de los momentos de mayor densidad política. Comenzará a las 18.30 en la zona de Olmos y Maipú y recorrerá distintos sectores del centro de Córdoba hasta avanzar frente a algunos de los principales espacios institucionales y simbólicos de la ciudad.

El recorrido contempla el paso por la Casa de Gobierno, la Catedral y el Arzobispado, además de otros puntos vinculados con instituciones culturales y con las luchas históricas del movimiento feminista.

Ese itinerario no es menor. Pasar frente a edificios que representan al poder político y religioso convierte a la propia geografía urbana en parte del discurso de la movilización.

La marcha funcionará así como un mapa de las demandas: no solamente ocupar las calles, sino señalar aquellos lugares que representan instituciones, decisiones y relaciones de poder que las organizaciones cuestionan.

La crítica no estará dirigida únicamente al Gobierno nacional. Las organizaciones también pondrán el foco en las respuestas institucionales de la provincia frente a las demandas vinculadas con género, violencia y derechos.

Entre los cuestionamientos aparece el deterioro de políticas de protección y la situación de dispositivos destinados a la asistencia. La lectura política del encuentro, por lo tanto, tendrá una dimensión nacional pero también una traducción concreta sobre Córdoba.

La seguridad, otro límite en discusión

La relación con el Ministerio de Seguridad constituye otro de los puntos sensibles. La comisión organizadora cuenta con un espacio específico de autocuidado y había planteado reparos a una articulación directa con la cartera.

Sin embargo, desde el Gobierno se comunicó que habrá presencia policial durante el encuentro. El entendimiento alcanzado contempla que los efectivos no ingresen a las escuelas y que la presencia policial sea principalmente femenina. Para cuestiones operativas, como cortes de calles y tránsito, se prevé además la participación de Defensa Civil, Bomberos y otros organismos.

La discusión excede la logística. En la memoria de estos encuentros existen antecedentes de intervenciones policiales durante movilizaciones, por lo que la organización busca preservar un margen de autonomía y que cualquier situación relacionada con la seguridad sea canalizada a través de sus propias referentes.

El costo político también forma parte de la ecuación. Un episodio de represión durante una movilización de alcance nacional tendría impacto sobre la imagen del Gobierno provincial, especialmente en un contexto en el que Córdoba volverá a quedar bajo atención nacional por la visita del papa León XIV prevista para noviembre.

Tres días de debate, movilización y organización

El encuentro comenzará el sábado 10 con la acreditación, una ceremonia ancestral y el acto de apertura en avenida Hipólito Yrigoyen. Luego habrá actividades culturales y talleres, mientras que por la tarde se realizará la marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios.

El domingo continuarán los talleres y las actividades culturales y, a las 18.30, tendrá lugar la marcha general. La jornada finalizará con el Festival del Encuentro en avenida Concepción de Arenal.

Además, durante sábado y domingo, la Plaza de la Intendencia y el Paseo Sobremonte funcionarán como Plaza Político Cultural, con actividades artísticas, asambleas, intervenciones, feria ecotransfeminista, radio abierta, muraleada y stands de organizaciones.

El lunes 12 llegará el cierre, con la lectura de conclusiones y la elección de la próxima sede, además de una ceremonia ancestral.