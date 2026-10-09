De Loredo develó el misterio, el Congreso tiene fecha y Mestre pidió renuncia de Ferrero

Rodrigo de Loredo develó el misterio de la campaña. Después de varios días de publicaciones en redes sociales con la música de la película Volver al futuro, presentó este jueves “Hacer el Futuro”, un nuevo espacio con el que busca ampliar su convocatoria política, salir de las estructuras partidarias tradicionales y convocar a cualquier persona que quiera encolumnarse detrás de su proyecto.

El espacio cuenta con una página web oficial a través de la cual los interesados pueden dejar sus datos y sumarse a la iniciativa. También incluye un apartado denominado “Manifiesto para Córdoba”, donde presenta propuestas para una eventual gestión provincial.

En momentos en los que distintos sectores advierten sobre el desgaste de las estructuras partidarias tradicionales, el precandidato a gobernador busca instalar una convocatoria que no tenga como requisito la pertenencia a la UCR ni a ninguna otra fuerza política.

Sin embargo, la estrategia para 2027 parece exceder los límites de la Casa Radical y, como viene advirtiendo Alfil, en el entorno de De Loredo trabajan sobre la posibilidad de conformar una alianza de centroderecha que sirva de paraguas para otros sellos políticos con los que el dirigente comienza a explorar acercamientos. La idea de una UCR ampliada aparece como uno de los caminos para avanzar en ese armado, mientras continúa abierto el interrogante sobre una eventual confluencia con La Libertad Avanza, espacio con el que, en el último tiempo, hubo más diferencias que acercamientos en Córdoba.

Gvozdenovich activó el partido y sumó a Brouwer de Koning

Mientras De Loredo busca ampliar las fronteras de su construcción política, Matías Gvozdenovich comenzó a poner en movimiento la estructura partidaria. Este jueves encabezó su primera reunión plenaria como presidente del Comité Provincia, en la que se distribuyeron funciones y se definió la integración de la nueva mesa ejecutiva. Uno de los movimientos políticos de la jornada fue la incorporación de Gabriela Brouwer de Koning, exdiputada nacional oriunda de Río Tercero al esquema de conducción. La decisión trasciende su procedencia del departamento Tercero Arriba y su cercanía con Marcos Ferrer, responde también a una relación de larga data entre Gvozdenovich y la familia de la exdiputada nacional y ex intendenta de Almafuerte.

Brouwer de Koning tendrá un lugar en la mesa ejecutiva, en una decisión que representa un espaldarazo a su participación dentro de la nueva conducción partidaria. La mesa quedó integrada por Gvozdenovich, Rosa Abra Molina, Roberto Herrera, Gabriela Brouwer de Koning, José Muguerza, Guadalupe Mías, Miguel Nicolás, Karina Figueroa, Víctor Molina, Lorena Peralta y Fernando Luna. También se definió que Oscar Saliba y Alfredo Nigro estarán al frente de la Secretaría Electoral, mientras que Ariel Grich y Fernando Luna tendrán a su cargo la Tesorería. Juan Mocoroa y Esteban Bria continuarán como apoderados del partido. Otra de las definiciones fue la convocatoria al Congreso Partidario para el próximo 24 de octubre. Además, se estableció un cronograma de asunciones departamentales que comenzará el 12 de octubre y se extenderá hasta noviembre. La intención de la nueva conducción es recuperar la dinámica territorial del partido, movilizar a sus dirigentes y militantes y comenzar a preparar la estructura para las elecciones de 2027.

Mestre apunta a Ferrero

Pero no todo es reorganización en la UCR. Natalia Ramos Cepulver, presidenta electa de la seccional 11 por Más Radicalismo, el espacio opositor, referente de Ramón Mestre en Confluencia, presentó un descargo dirigido a la Junta Electoral partidaria en el que cuestionó la legitimidad de la candidatura de la legisladora Alejandra Ferrero como congresal titular por Generación X. El telón de fondo va mucho más allá y el exintendente tiene en la mira a la propia Junta Electoral que condujo la interna partidaria y cuestiona la promesa de "desperonizar" un partido que, desde la antigua relación del exdefensor del Pueblo Mario Decara con el PJ provincial, tiene vínculos intensos con el gobierno cordobesista de turno.

Según planteó Ramos Cepulver, la Carta Orgánica radical establece una incompatibilidad entre el ejercicio de una banca legislativa provincial y la condición de congresal partidario. En ese sentido, sostuvo que Ferrero no puede integrar el órgano encargado de controlar la actuación de los legisladores. Este punto adquiere relevancia política porque Gvozdenovich tiene entre sus prioridades avanzar en una reforma de la Carta Orgánica, por lo que quedará por ver si esta incompatibilidad figura entre las disposiciones que la nueva conducción pretende revisar. La dirigente de la seccional 11 exigió que Ferrero dé un paso al costado y sumó cuestionamientos por la falta de resolución de impugnaciones vinculadas con la Juventud Radical y presuntas irregularidades en el proceso electoral interno.

El planteo introduce un nuevo foco de tensión justo cuando la conducción provincial busca ordenar sus estructuras y movilizar el partido para 2027. Sin embargo, frente a los cuestionamientos y los intentos de desplazar a Ferrero, la legisladora cuenta, por el momento, con el fuerte respaldo político de Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo.