La ciudad de San Francisco intenta recuperarse del peor temporal en los últimos ocho años (en 2018 había padecido uno similar y más fuerte), que dejó decenas de viviendas sin techos, más de 600 árboles caídos y buena parte de la ciudad con problemas de servicios. Esto motivó, que la arena política, que venía movida y con un tenso clima de precampaña, se calmara por unos días, dejara de lado momentáneamente la carrera a 2027, y se enfocara –en su mayoría- en colaborar, cada uno por su lado, con los vecinos y e instituciones más afectadas.

En el oficialismo, el intendente Damián Bernarte, encabezó el Comité de Emergencias, que llevó adelante el operativo para asistir a las más 400 familias afectadas, principalmente en zona sur.

Al jefe del Palacio Tampieri se lo vio en la calle, codo a codo con los empleados municipales, juntando ramas, asistiendo a familias y limpiando calles. Incluso brindó una conferencia de prensa, donde puso especial énfasis en destacar el trabajo del personal municipal, particularmente de la Secretaría de Servicios Públicos, cuyos equipos comenzaron a trabajar desde el momento en que se produjo la tormenta y continuaban desarrollando tareas sin interrupciones.

“Las intervenciones se concentraron en despejar calles, garantizar la circulación vehicular, liberar los accesos a la ciudad y trabajar en la recuperación de los espacios públicos, plazas y sectores afectados”, señaló el “Peta”.

El mandatario, además, agradeció el compromiso de los trabajadores municipales de las distintas áreas, de Bomberos Voluntarios, a quienes definió como la columna vertebral de la Defensa Civil local, y de los equipos de Prevención y Movilidad y de la Secretaría de Salud, que se encuentran realizando relevamientos y asistiendo a las familias afectadas.

Los otros sectores también hicieron lo propio. En el caso de la Unión Cívica Radical, con el concejal Marco Puricelli, salieron a la calle para relevar la situación de los barrios, y con su equipo asistieron a familias y hasta se los pudo ver con una motosierra cortando árboles para liberar calles y veredas.

“Desde esta mañana junto a un equipo de voluntarios estamos ayudando en barrio Consolata, La Milka, Sarmiento, las 400, San Cayetano y Hospital. Toda mano sirve, mucho cuidado con los árboles que cortaron cables. nos encontramos con muchos de ellos y son peligrosos”, expresó en sus redes Puricelli, tras mostrarse con la motosierra en mano y cortando árboles.

La misma postura tomó el espacio del Frente Renovador, que lidera el exconcejal Andrés Romero, ya que desde el día de la tormenta salieron a la calle para ponerse a disposición de los vecinos. “Estuvimos colaborando en distintos espacios verdes acompañando a los vecinos afectados por las consecuencias de la fuerte tormenta en San Francisco. En momentos difíciles, lo más importante es estar presentes, dar una mano y demostrar que la solidaridad nos une”, destacó Romero.

Por el lado de La Libertad Avanza, el dirigente Pablo Vega, que tiene aspiraciones de ser candidato, se mostró activo también en los barrios y en las redes sociales. El médico se mostró colaborando en diferentes sectores y particularmente a la Protectora de Animales que se vio sumamente afectada por el temporal.

“En medio de esta situación, también es importante no olvidarnos de los más indefensos. Me acerqué al predio de la Protectora de Animales para colaborar y acompañar a quienes estuvieron trabajando durante toda la jornada para cuidar a nuestros animales. También llevamos agua para los voluntarios que pusieron el cuerpo desde temprano”, resaltó el dirigente libertario, y agregó: “Una vez más, nuestra comunidad demuestra que la solidaridad y el compromiso hacen la diferencia”.

Se termina la paz política

El impasse político podría verse opacado rápidamente debido a que el Ejecutivo Municipal tendrá tiempo hasta el próximo lunes para presentar el proyecto del Presupuesto, Tributaria y Tarifaria 2027, la ordenanza madre que determinará la administración de los recursos de los sanfrancisqueños para el próximo año, en qué se destinará el dinero de los impuestos y recaudación, como así también qué aumento sufrirán las cargas impositivas.

Como es habitual, este tipo de tratativas suele traer un fuerte debate en el Concejo Deliberante, con el rigor opositor de los bloques minoritarios. En esta línea, la semana próxima el propio secretario de Economía, Juan Carlos Sola, podría presentarse en el recinto legislativo para detallar el proyecto de ordenanza que debe aprobarse por mayoría, tras doble lectura y audiencias públicas.

Serán días donde la tormenta quede de lado, y otra vez la carga política vuelve a hacerse presente en San Francisco.