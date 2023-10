Por Gabriel Silva

El otro incendio que se desató con furia en el día de ayer, el de los mercados y el dólar paralelo, evidenció cómo se prepara la clase política mediterránea para lo que viene. Ante el posible desembarco del libertario Javier Milei en el despacho principal de Casa Rosada. La desafortunada y para nada inocente frase que espetó el candidato de La Libertad Avanza en la mañana del lunes, a horas del debate presidencial y en el estudio de la porteña Radio Mitre en torno a qué hacer con los plazos fijos sacudió el mundo bursátil.

Aunque, a decir verdad, no fue el único factor que desencadenó la escalada de la divisa estadounidense en el mercado paralelo. La mala praxis que arrastra el Gobierno nacional con la gestión económica del candidato Sergio Massa, también hizo lo suyo.

Al margen de las responsabilidades, en el plano nacional Juntos por el Cambio aprovechó a cerrar filas detrás de Patricia Bullrich y enhebrar la aguja para dar una doble puntada sobre sus dos rivales. Mientras que, en el schiarettismo hubo un incómodo hermetismo.

Cruzar a Milei era darle la razón a Massa; apuntar a los dos, equivalía a repetirse como la segunda marca de la coalición que integran el PRO y el radicalismo. Y hacerlo, apuntando sólo al tigrense, era demasiado obvio.

Entonces, y a raíz de una respuesta del propio gobernador Juan Schiaretti a Milei en uno de los recientes debates, vale preguntarse cómo se va a configurar el mapa político en la provincia. Quiénes ejercerán el rol de oposición; y a quiénes les tocará, una vez más, garantizar gobernabilidad.

Ante la respetuosa pregunta del libertario sobre si estaban dispuestos a acompañar las reformas que él impulsaría, Schiaretti recogió rápido el guante con la gobernabilidad de la que el PJ cordobés se jacta de haber brindado en este cuarto de siglo a los distintos gobiernos. Aunque, cabe recordar que las herramientas para respaldar las gestiones del kirchnerismo se las brindó en el Congreso; y a Cambiemos, entre 2015 y 2019, se las otorgó con un plus que incluyó mano de obra calificada en el Gabinete para que Mauricio Macri culminara una faena que no logró: terminar con el kirchnerismo.

Ahora, el escenario es similar. Milei lidera encuestas, conserva chances y paradójicamente no luce rodeado. No hay equipo visible. Ayer, un importante dirigente contó a este diario que no hay que descartar un desembarco de un peronista bonaerense, hoy cercano a Schiaretti, integrando el gabinete libertario. Negociación que, además, está atada a la reconquista del PJ Nacional que pretende el gobernador cordobés con su sucesor Martín Llaryora en conversación permanente por este asunto.

A ninguno de los dos les cayó bien la frase de Massa en el debate y lo tomaron como un desafío. Eso se conversó en las últimas horas en El Panal, como del rol que podría tener Schiaretti desde el partido y haciendo las veces de un interlocutor válido con los gobernadores. “Casi un ministro del Interior paralelo. Como lo fue con Macri”, graficó un schiarettista puro.

Con esto, queda claro por dónde puede pasar la gobernabilidad que planea Schiaretti para Milei y cuáles son sus argumentos.

En contrapartida, y ante la posibilidad de una ruptura en Juntos, los radicales tienen claro que llegó su hora. “La oposición ideológica a Milei la debe encarnar el radicalismo, no hay otra”, reconoció hace unos días un integrante de la UCR y lo remarcaron este fin de semana los intendentes en Almafuerte con algunos videos que se hicieron virales.

La sumatoria de provincias ganadas, el volumen en el Congreso y las intendencias le darán al radicalismo una oportunidad casi única de independizarse del PRO. La duda, es si esa reivindicación de la UCR tendrá una renovación cordobesa a la altura.